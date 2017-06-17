Londra’da tatil yapabileceğiniz 10 muhteşem yer

Londra, Dünya’daki bir çok insanın yaşamak istediği en mükemmel şehirlerden birisi. Toplumumuzdan buraya göç edenlerin çoğu ise ya yoğun iş temposundan veya tatil planlarını hiç burada yapmadıklarından bu güzelliklerin farkında bile değil. Sizlere Londra Gazete olarak Londra ve yakınında bulunan, ayağımızın dibinde ki bu güzellikleri sizler için listeledik. Eğer Londra’dan çok fazla uzaklaşamıyor ama bir kaç günlük bir tatil kaçamağı yapmayı çok isterim diyorsanız, bence bu yazımızda yazdığımız yerleri mutlaka bir kenara not edin.

FOLKESTONE, KENT

Kentin İngiliz Kanalında bulunan bu güzel liman kenti, büyüleyici bir geçmişi ve muhteşem bir sahil şeridine sahiptir. Güzel bir çevrede yürümeyi seviyorsanız Folkestone’u siz de seveceksiniz. Burada bulunan East Cliff’i ve Warren Country Park’ı keşfedebilir, buradaki eşsiz doğa manzarası karşısında hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Aileler için kum plajları ve macera oyun alanı ile Aşağı Leas Sahil Parkı’nda yürüyüş yapmanın keyfine varabilirsiniz. Akşamları romantik bir yürüyüş yapmak isterseniz, bunun için Folkestone Liman sahil yolunda birçok bar ve kafeden birinde bir şeyler içmek için durabilirsiniz. Bu tatilinizden bir anı olmasını istiyorsanız, el yapımı hediyeler, sanat ve giysiler bulabileceğiniz Creative Quarter’a mutlaka ziyaret edin.

NEWBURY, BERKSHIRE

Berkshire’de bulunan fantastik yarış pistinin yanı sıra, Newbury’de görmeniz ve yapmanız gereken daha bir çok şey var. Örneğin Downton Manastırı’nı ve büyük Highclere Kalesi’nin tarihi yapısını mutlaka keşfedin. Lord ve Lady Grantham’ın oturduğu bu görkemli kale’de eski İngiliz tarihini görebilir ve harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Snelsmore Ortak Ülke Parkı, geniş piknik alanları ve rahatça gezebileceğiniz yollarla doğa severler için bir zorunluluktur. Akşamları şehir merkezinde lezzetli yemekler yiyebileceğiniz tarihi restoranları var. Corn Exchange isimli mekanda ise tiyatro izleyebilir ve küçük müzik konserlerinden keyif alabilirsiniz.

SOUTHEND-ON-SEA, ESSEX

Bu klasik sahil kasabası, Londra’nın merkezine yaklaşık 40 mil uzaklıkta olup trenle 50 dakika uzaklıktadır. Hafta sonu için kıyı şeridine kaçmak isteyen Londra sakinleri için mükemmel bir seçim olan Southend’de herkes için yapılacak bir şeyler var. Parlak kumlu plajı, güneşlenmek ve dalmak isteyen aileler için mükemmeldir. Canlı ve heyecan verici gece hayatı için ise mükemmel bir seçimdir. Sevgiliniz veya eşiniz ile iskele boyunca gezebilirsiniz (Dünyanın en uzun ve keyifli iskelesi!) Biraz dinlenmek isterseniz birbirinden güzel ve farklı kafelerinde oturmayı seveceksiniz. Southend’in daha sessiz bir tarafını görmek istiyorsanız, sahilden sadece üç mil aşağıda şirin bir balıkçı köyü olan Old Leigh’i mutlaka ziyaret edin.

PULBOROUGH, SUSSEX

Londra Victoria’dan bineceğiniz bir trenle bir saat içinde Arun Nehri’nin kıyısında muhteşem Pulborough köyünde olabilirsiniz. Güzel Gürcü binaları, RSPB Pulborough Brooks Doğal Koruma Alanı ve Pulborough Kalesi’nin atmosferik ortamını keşfedebileceğiniz harika bir yer. Bignor Roman Villa ve St. Botolph Kilisesi gibi mutlaka görülmesi gereken büyüleyici tarihi yerlere de sahip bir köy. Akşamları keyifli bir akşam yemeği yemeyi tercih ederseniz, bol miktarda seçenek mevcut. White Hart da dahil olmak üzere yakınlarda muhteşem gastro publar var.

FAVERSHAM, KENT

Güney Downs’da bulunan Faversham tarihi pazar kasabası, çiftçilerin natural pazarlarıyla ünlüdür. Neden güzel bir akşam yemeği hazırlamak için kendinize vakit ayırmıyorsunuz? Sadece pazardasebze ve meyve değil ev yapımı şaraplardan yemeklere, yerel ürünlerden, satılık antikalara kadar bir çok şeyi bulabilirsiniz. Mutlaka sabah kurulan bu pazarlara gidin ve sabah saatlerinizi değerlendirin. Oare Marshes Tabiat Koruma Alanı çevresinde bir yürüyüş, Shepherd Neame Ziyaretçi Merkezi ve Bira Fabrikası ve Arden Tiyatrosu’nu ziyaret bu kasabada mutlaka yapılması gereken diğer işlerdir.

HENLEY-ON-THAMES, OXFORDSHIRE

Henley kürek yarışları ile meşhurdur. Şehrin en büyük etkinliği olan bu yarışlar her sene yapılmaktadır ve 175 yıldan beri sürmekte. Henley Royal Regatta yarışını izlemek ve kutlamalara katılmak isterseniz, 29 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında Henley’de bir mola vermek için planınızı şimdiden yapın. Biletler hızlı bir şekilde satılıyor. Ancak, Londra’ya “elveda” ve Henley’e “merhaba” diyenlerin tek nedeni yarış değil. Muhteşem tabiatı ve kırsalları ile huzurlu Warburg Doğa Koruma Bölgesi’ni keşfetmenizi öneriyoruz.

MAIDSTONE, KENT

Alış veriş için Londra’dan daha güzel bir yer bulmak zor. Ancak, hem tatil yapıp hem de alış veriş yapıp farklı kıyafetler arıyorsanız Maidstone’da ki butikler tam size göre. Mutfak aletlerinden klasik giysilere kadar her şeyi satan dükkanları bulabileceğiniz bir yer. Leeds Kalesi’ni keşfetmek, çiftlik hayvanlarını görmek, Kent Hayatı’nı yaşamak, Mote Park’ta piknik yapmak gibi ailece yapabileceğiniz bir çok seçenek mevcut. Tamamen farklı bir deneyim için ise, Teapot Adası isimli mekanı mutlaka ziyaret edin. Bir aile tarafından işletilen bu kafe, birbirinden ilginç çaydanlık bulabileceğiniz ve İngiltere’de en geniş çay yelpazesine sahip kafe’dir.

CHOBHAM, SURREY

Şehrin kötü havasından uzakta bir hafta sonu geçirmek isteyen çiftler için Surrey’de bulunan Chobham köyü, mükemmel bir romantik kaçış planı olabilir. M25 ile kolay bir yol bağlantısına sahip olmasına rağmen, Chobham geleneksel İngiliz köy özelliğini ve cazibesini korumayı başarmıştır. İngiltere’nin güney doğusundaki en büyük Ulusal Doğa Koruma Bölgesi olan Chobham Common, birbirinden güzel uzun kırsallarla çevrilmiş yollarında yürüyüş yapmak için ise idealdir. Kum kertenkelesi ve gümüş çivili mavi kelebek gibi nadir türleri bu yürüyüşler sırasında görebilir belki de fotoğraflarını çekebilirsiniz. Bunun için yanınıza kameranızı almayı unutmayın! Doğa ile iç içe bir günün ardından, köyün kalbindeki The Four Horseshoes’da veya The Sun Inn’de bazı publarda güzel vakit geçirebilirsiniz.

LEWES, SUSSEX

Lewes’in etkinlik takvimin de ki en önemli olaylarından biri, 5 Kasım’daki yıllık şenlik ateşi kutlamaları. Eğer farklı bir etkinlik arıyorsanız birbirinden ilginç şovların olduğu bu geceye bayılacaksınız. Mayıs ayında Faerie Festivali, Haziran ayında bira ve elma şarabı festivali ve Charleston’da tiyatro gösteri etkinlikleri de dahil olmak üzere, yıl boyunca gerçekleşen birçok etkinlik var. Eğer operayı seviyorsanız, Glyndebourne House’daki festivali seveceksiniz. 2016 Uluslararası Opera Ödülleri’nde Yılın Festivali’ni ödülünü kazanan bu festivali çok seveceksiniz. .

WHITSTABLE, KENT

Whitstable’ı düşündüğünüz zaman aklınıza istiridye gelebilir. Bunun nedeni, Kent’in kuzey kıyısında bulunan bu sahil kenti, nefis deniz ürünü yemekleri ile dünyaca ünlüdür. Whitstable halkı, kendilerine kalan balıkçılık mirasından dolayı gurur duyuyor. Kentte tamamen istiridye için düzenlenen bir festival bulunmakta. Festivalde ilginç etkinlikler de yapılıyor. Örneğin, çamur römork savaşları bunlardan sadece bir tanesi. Ayrıca canlı müzik performansları festivale renk katıyor. Tabii ki kentte bulunan muhteşem bir liman gıda fuarını da unutmamak lazım. İstiridye yemiyorsanız bile yine de Whitstable’ı görebilir ve burada yüzebilirsiniz. Tankerton Plajı’nda güneşin tadını çıkarabilir, atmosferik Whitstable Kalesi ve Bahçeleri’ni keşfedebilirsiniz.

Kaynak : HolidayLettings