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Suriyeli mülteci Muhammed de ölenler arasında

— 17 Haziran 2017

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Suriye Dayanışma Kampanyası, Londra‘nın batısında bulunan Kuzey Kensington bölgesindeki 24 katlı Grenfell Tower’da çıkan yangında hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilen ilk kişinin Suriyeli 23 yaşındaki göçmen Muhammed Alhacali olduğunu açıkladı.
Alhacali’nin İngiltere‘ye 2014 yılında geldiği ve inşaat mühendisliği okuduğu belirtildi.
Suriye Dayanışma Kampanyası konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Suriye’de savaştan ve ölümden kaçmak için tehlikeli bir yolculuğu göze aldı, sadece onunla (ölümle) burada karşılaşabilmek için, kendi evinde” dedi.
Grenfell Tower’da Çarşamba günü sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasın bekleniyor.
Sivil toplum kuruluşu, Muhammed Alhacali’nin kardeşi Omar ile birlikte 14’üncü kattaki bir dairede kaldığını, ikilinin aşağı doğru kaçmaya çalışırken birbirlerini kaybettiklerini bildirdi.
Omar itfaiye çalışanları tarafından kurtarıldı, ancak Muhammed eve geri dönerek Suriye‘deki ailesini aradı.
Kuruluş, “Muhammed, Suriye‘deki bir arkadaşıyla iki saat telefonda konuşarak kurtarılmayı bekledi” dedi:
“Ailesine ulaşmaya çalışıyordu… ancak Suriye‘deki durumdan ötürü onlara ulaşamadı. Ailesini dört yıldır görmemişti.
“Yangın dairesine ulaştığında… Muhammed arkadaşına veda etti. Arkadaşından mesajını ailesine iletmesini istedi.”
‘Bu ülkeye güvenlik için geldi, İngiltere onu koruyamadı’ Muhammed ve Omar bu hafta sivil toplum kuruluşunun düzenlediği göçmen haftası etkinliklerine katılacaklardı.
Etkinlik şimdi Muhammed ve yangında hayatını kaybeden diğer kişileri anmak için düzenlenecek.
Sivil Toplum Kuruluşu, detaylı bir inceleme yapılmasını istedi ve “Muhammed bu ülkeye güvenlik için geldi ve İngiltere onu koruyamadı” dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May yangınla ilgili kamu soruşturması emri vermişti.
Aile BBC‘ye yaptığı açıklamada, Omar’ın hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Muhammed’in cenazesini görebilmek için ailenin İngiltere vizesi almaya çalıştıkları öğrenildi. (BBCTÜRKÇE)

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