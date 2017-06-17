Yangının ardından yetkililer protesto edildi

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangının ardından Kensington Belediyesi yetkilileri kentte düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Sosyal medya platformları aracılığıyla organize edilen gösteri kapsamında çok sayıda kişi, yangının çıktığı Latimer Road semtini de içinde barındıran Kensington Belediyesinin önünde toplandı.

Göstericiler burada yaptıkları çağrıda yetkililerden yangınla ilgili sorumluluk alınması, yangından sonra “kaybolanlar” hakkında bilgi verilmesi ve mağdurların bir an önce Kensington bölgesindeki konutlara yerleştirilmesini istedi.

Belediye yetkililerinin yanan binanın sakinlerinin güvenlik şikayetlerine hiçbir zaman kulak vermediğini vurgulayan göstericiler, eylemde “Hemen şimdi adalet istiyoruz” sloganı attı.

Bir grup öfkeli gösterici, belediye binasının içine girerek burada da slogan atmayı sürdürdü.

Öte yandan, yangının yaşandığı Latimer Road mahallesinde yetkililerden açıklama bekleyenler ile mağdurlara yardım sağlayan gönüllülerden bazıları da belediye önünde gösteri yapıldığını duyup, buraya doğru ilerleyerek protestoya katıldı.

Londra emniyetinin gösteriyi sadece havadan iki polis helikopteri ve protestoculara mesafeli olarak konumlanan atlı polislerle izlemesi dikkati çekti.



Polisin gruba yönelik tek müdahalesi, birkaç öfkeli eylemci ile bir basın mensubu arasında yaşanan gerginliğin ardından geldi.

Buradaki göstericilerin, ilerleyen saatlerde İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde yapılması planlanan protestoya destek vermesi bekleniyor.

Bina sakinlerinin son 4 yılda konutta yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, buraya yakın zamanda yapılan bir teftişte de “güvenli” hükmü verildiği belirlenmişti.

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise Kensington Belediyesine çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.

Kensington Belediyesine ait 120 daireli sosyal konutta salı gecesi çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangında 30 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan bu yana kendisinden haber alınamayan 70 bina sakininin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu “kayıpların” hayatlarından endişe edilirken, İngiliz yetkililer ölü sayısının artacağını aktarıyor.

Yetkililer ayrıca, çökme tehlikesi sebebiyle binada kalan bazı cesetlere ulaşmak için çabalarını sürdürdüklerini bildirirken, kimi cesetlerin teşhis edilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower’ın ikametgahlara ayrılan 20 katında 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları yangının 4. katta bir dairedeki buzdolabının patlaması sonucunda başladığını bildirmesine rağmen bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(HABERLER.COM)