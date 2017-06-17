Bu yazın modası: kıllı mayo

Beloved Shirts’in yeni kıllı mayo tasarımı bu yazın modası olarak anılıyor.

Mayo tasarımları her geçen gün değişiyor ama bu seferki çok da beklenen bir değişim olmayabilir.

Kıllı bir erkek vücudu şeklinde olan mayoyu giyen kadınların görüntüsü görülmeye değer.

XS bedenden başlayarak, XXL bedene kadar Beloved Shirts’ün internet sitesinde 44.95 dolara satılıyor.

Bazı erkekler bundan rahatsız olsalar da, firma aslında bu görüntüyle dalga geçmiyor; yüceltiyor.

Firma, insanların bu mayoyu görünce şok geçireceğini düşünüyor.

Haksız da sayılmazlar! Eğer etrafınızdakilere çekici tarafınızı göstermek istiyorsanız, bu mayonun çok daha etkileyici bir görüntüsü var.

Bundan çok hoşlananlar da oldu. Tuhaf insanları etrafınızdan uzaklaştırma ve dikkatleri selülitlerinizin üzerinden çekme konusunda iyi olduğunu düşünüyorlar.