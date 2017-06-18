Ağa çift başlı balina takıldı— 18 Haziran 2017
İngiltere’de Kuzey denizinde balıkçılar, yakaladığı bir balinanın iki başı olduğunu fark etti.
İngiltere’de Kuzey denizinde balıkçılar, yakaladığı bir balinanın iki başı olduğunu fark etti. Uzmanlar bunun ilk kez görüldüğünü söyledi. İncelemeye göre yapışık olarak dünyaya gelen balıklar aslında iki farklı balıktı. Aynı vücudu taşıyan balık siyam ikizlerini andırıyordu. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını belirten uzmanlar daha önce örneğinin asla görülmediğini söylediler.
ngiltere‘de balıkçıların tuttuğu bir balık gören herkesi hayrete düşürdü. Balıkçılar yavru balinanın iki başı olduğunu fark etti. ngiltere‘de balıkçıların tuttuğu bir balık gören herkesi hayrete düşürdü. Balıkçılar yavru balinanın iki başı olduğunu fark etti. BBC’nin haberine göre yapışık olarak dünyaya gelen balıklar aslında iki farklı balıktı.
Aynı vücudu taşıyan balık siyam ikizlerini andırıyordu. Uzmanlar balıkların doğduktan hemen sonra öldüğünü bildirdi. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını belirten uzmanlar yunuslarda çift başlı yaşayabilen bir örneğin henüz tespit edilmediğini aktardı. (MYNET.COM)
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