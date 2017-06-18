Ağa çift başlı balina takıldı -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
17 Haziran 2017 - Adalet
16 Haziran 2017 - Day-Mer Festivali resepsiyonu yapıldı
16 Haziran 2017 - Başkonsoloslukta geleneksel iftar
16 Haziran 2017 - İngiltere’de kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı
16 Haziran 2017 - Kadın Platformu ruh sağlığı konusunda toplumu bilgilendirdi
Home / İngiltere ve Londra / Ağa çift başlı balina takıldı

Ağa çift başlı balina takıldı

— 18 Haziran 2017

İngiltere’de Kuzey denizinde balıkçılar, yakaladığı bir balinanın iki başı olduğunu fark etti. Uzmanlar bunun ilk kez görüldüğünü söyledi. İncelemeye göre yapışık olarak dünyaya gelen balıklar aslında iki farklı balıktı. Aynı vücudu taşıyan balık siyam ikizlerini andırıyordu. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını belirten uzmanlar daha önce örneğinin asla görülmediğini söylediler.

ngiltere‘de balıkçıların tuttuğu bir balık gören herkesi hayrete düşürdü. Balıkçılar yavru balinanın iki başı olduğunu fark etti. ngiltere‘de balıkçıların tuttuğu bir balık gören herkesi hayrete düşürdü. Balıkçılar yavru balinanın iki başı olduğunu fark etti. BBC’nin haberine göre yapışık olarak dünyaya gelen balıklar aslında iki farklı balıktı.

Aynı vücudu taşıyan balık siyam ikizlerini andırıyordu. Uzmanlar balıkların doğduktan hemen sonra öldüğünü bildirdi. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını belirten uzmanlar yunuslarda çift başlı yaşayabilen bir örneğin henüz tespit edilmediğini aktardı. (MYNET.COM)

 

Haber Okunma Sayısı: 72
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

15 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 850

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close