İngiliz futbolunda teknik direktör "kıyımı" azaldı -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
18 Haziran 2017 - Taste of London’da Türk lezzetleri konukları büyüledi
17 Haziran 2017 - Adalet
16 Haziran 2017 - Day-Mer Festivali resepsiyonu yapıldı
16 Haziran 2017 - Başkonsoloslukta geleneksel iftar
16 Haziran 2017 - İngiltere’de kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı
Home / Spor / İngiliz futbolunda teknik direktör “kıyımı” azaldı

İngiliz futbolunda teknik direktör “kıyımı” azaldı

— 18 Haziran 2017

İngiltere Premier Lig’de geçen sezon yedi teknik direktörle yollarını ayıran kulüpler, son yılların en istikrarlı sezonlarından birini yaşadı.

Teknik Direktörler Birliği tarafından açıklanan istatistiklere göre, Premier Lig’de mücadele eden 20 takım geçen sezon 7 teknik direktörün görevine son verdi. Bir önceki sezon 12 teknik direktörün işini kaybettiği ligde, geçen sezon son beş yılın en düşük teknik direktör kıyımı yaşanan ikinci sezonu oldu.

Geçen sezon Premier Lig’de 7, Championship’te 15, Birinci Lig’de 10 ve İkinci Lig’de de 12 olmak üzere toplam 44 teknik direktör sezonun sonunu getiremedi. (FANATİK.COM)

Haber Okunma Sayısı: 34
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

15 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 850

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close