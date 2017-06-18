İngiliz futbolunda teknik direktör “kıyımı” azaldı

İngiltere Premier Lig’de geçen sezon yedi teknik direktörle yollarını ayıran kulüpler, son yılların en istikrarlı sezonlarından birini yaşadı.

Teknik Direktörler Birliği tarafından açıklanan istatistiklere göre, Premier Lig’de mücadele eden 20 takım geçen sezon 7 teknik direktörün görevine son verdi. Bir önceki sezon 12 teknik direktörün işini kaybettiği ligde, geçen sezon son beş yılın en düşük teknik direktör kıyımı yaşanan ikinci sezonu oldu.

Geçen sezon Premier Lig’de 7, Championship’te 15, Birinci Lig’de 10 ve İkinci Lig’de de 12 olmak üzere toplam 44 teknik direktör sezonun sonunu getiremedi. (FANATİK.COM)