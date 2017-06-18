İngiltere satışlarında 7 yılın en güçlü büyümesi
— 18 Haziran 2017
İngiltere’nin en büyük perakendecisi Tesco, İngiltere’de son yedi yılın en güçlü çeyrek dönemlik satış performansını açıklarken grubun toplam satışlarının yüzde 1 arttığını belirtti.
Ocak ayında Booker’ı 3.7 milyar sterline (4.7 milyar dolar) satın almak konusunda anlaşan Tesco, satışların yılın 27 Mayıs’a kadar geçen 13 haftalık mali çeyreğinde yüzde 2.3 arttığını açıklarken, üst üste altıncı büyüme çeyreğini gerçekleştirdi.
Sonuçlar, analistlerin yüzde 1.7-2 arasındaki tahmin aralığında gerçekleşirken, bir önceki çeyrekte yüzde 0.7 büyüme gerçekleşmişti. (DÜNYA.COM)
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