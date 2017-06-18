İş ve siyaset dünyası iftarda buluştu

Müstakil İş Adamları Derneği İngiltere (MÜSİAD UK) tarafından düzenlenen iftar iş ve siyaset dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Müsteşar Cem Işık, Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu, Yardımcısı Ahmet Enes Tekcan, Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Karakuş, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Matthew Ryder ve Hackney Belediye Meclis Üyesi Mete Çoban’ın yer aldığı iftara, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Yoğun katılım ile gerçekleşen iftar yemeği Aziziye Camisi İmamı İsmail Engin Çoban’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İmam Çoban’ın okuduğu ezan ile oruçlarını açan davetlilere, MÜSİAD UK Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Bulgurcu kısa bir konuşma yaparak “Hoş geldiniz.” dedi.

İçilen çorbalar ve yenilen aperatiflerin ardından MÜSİAD UK Başkanı Uğur Yılmaz, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Matthew Ryder ve Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç konuşmalar gerçekleştirdi.

İlk söz alan MÜSİAD UK Başkanı Uğur Yılmaz, kuruluşları hakkında bilgi vererek MÜSİAD’ın Türkiye’nin en köklü iş adamları kuruluşu olduğuna dikkat çekti. MÜSİAD’ın şemsiyesi altındaki kuruluş ve üyeler hakkında da konukları bilgilendiren Yılmaz, davete katılanlara teşekkür etti.

Uğur’un ardından Londra Belediye Başkan Yardımcısı Matthew Ryder konuklara hitabetti. Ryder konuşmasına davet için MÜSİAD UK yöneticilerine teşekkürle başladı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan adına da “Hayırlı Ramazanlar” diyen Ryder, toplumlar arası ilişkilere değindi. Özellikle İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yapan Ryder, bu kapsamda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların katkılarından bahsetti.

TÜRK İNGİLİZ TİCARİ İLİŞKİSİ

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ise yaptığı konuşmada Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari ilişkinin kuvvetine ve devamlılığına vurgu yaptı.

Siyasi ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin dış ticarette de en büyük partnerlerden birinin İngiltere olduğuna işaret eden Bilgiç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 17 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

İftar yemeği, Süleymaniye Cami İmamı Burhan Aygün hocanın yemek duası ile son buldu.