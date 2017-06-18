İzmir'den Londra'ya mimari tasarım -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
17 Haziran 2017 - Adalet
16 Haziran 2017 - Day-Mer Festivali resepsiyonu yapıldı
16 Haziran 2017 - Başkonsoloslukta geleneksel iftar
16 Haziran 2017 - İngiltere’de kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı
16 Haziran 2017 - Kadın Platformu ruh sağlığı konusunda toplumu bilgilendirdi
Home / Türkiye / İzmir’den Londra’ya mimari tasarım

İzmir’den Londra’ya mimari tasarım

— 18 Haziran 2017

İzmir Ekonomi Üniversiteli genç mimarlar, tweetler üzerinden yola çıkarak yaptıkları kent tasarımını İngiltere‘de sergileyecek. Londra‘da Westminster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Bir anda ortaya çıkan” (pop up city) temalı tasarım festivalinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri İzmir‘i temsil edecek.

İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu danışmanlığında öğrenciler, Londra‘da en çok ve en az tweet atılan ve bir anda ortaya çıkıp kaybolma teması üzerinden hazırladıkları kent tasarımıyla festivalde yer alacak. Öğrenciler Mert Sartık, Elfin Ulupınar, Furkan Üğütmen, Erman Eskiköy, Seyit Koyuncu, Murat Kumbaracı, Berfin Özel, Çağla Balaban, Gözde Damla Turhan, Sadık Aksu ve Argun Tanrıverdi’den oluşan Eco-Fab ekibi tarafından oluşturulan tasarım, 2-9 Temmuz tarihleri arasında Westminster Üniversitesi FabFest etkinliğinde sergilenecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Varinlioğlu, öğrencilerin tasarımlarını bir anda ortaya çıkan ve aynı hızla da yok alan popülerite üzerine kurduğunu belirterek, “Festivalde son teknolojiler kullanılarak, şehir tasarımları oluşturuluyor. Biz de Londra‘da en çok tweet atılan yerlerin datalarını toplayarak 3 boyutlu bir tasarım oluşturduk. Londra‘daki tweet atılan bölgelerin bilgilerini değerlendirdik. En yüksek oranda tweet atılan yerle en az atılan bölgeler arasındaki ilişki bize ilham verdi. İnişli çıkışlı mimari bir form oluşturduk. Festival kuralı olarak da bunu 2,5 metreye 3 metrelik kartondan yapıya dönüştürdük. Tasarımımız da Londra‘da boyutlandırılarak sergilenecek. Öğrencilerimiz tasarımlarıyla, standartlaşma ve aynılaşmaya karşı duruş da gösterecek” dedi. (HABERLER.COM)

Haber Okunma Sayısı: 196
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

15 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 850

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close