Kaan Tangöze’den sevgilisine Londra vetosu

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural’ın yaşadıkları ilişki gündemden düşmüyor. Son olarak Kaann Tangöze’den sevgilisi Kıvılcım Ural’a Londra vetosu geldi.

Türkiye’de bir çok magazin haberinde Kıvılcım Ural’ın İstanbul’da girdiği 8 sınavı başarıyla vererek İngiltere Londra’da ki saygın eğitim kurumlarından olan London College of Music’ten müzik öğretmenliği sertifikası almayı başardı.

Aldığı bu başarılı haber ile büyük sevinç yaşayan Ural, Londra’da bulunan dil eğitimine devam etmek istedi. Çıkan haberlere göre Kaan Tangöze sevgilisinin bu isteğine izin vermedi ve Ural bu planından vazgeçmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili ilginç bir ayrıntı ise dikkat çekti. HaberTürk’te çıkan haberin altında bir misafir tarafından;

” Çok büyük hata. 6 ay sonra görüşmek üzere. ” şeklinde yapılan bir yorum ise akıllara, bu mesajı Kıvılcım Ural mı yazdı? sorusunu getirdi.

Kıvılcım Ural’ın Kaan Tangöze tarafından veto ettiği eğitimine Londra’da devam edip etmeyeceği ile ilgili durum ise sevenleri tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.