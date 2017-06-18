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Kıbrıs Konferansı Crans-Montana’da yapılacak

— 18 Haziran 2017

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Eide

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan Kıbrıs Konferansı’nın İsviçre‘nin Crans-Montana kentinde yapılacağını duyurdu.

Eide, Rum lider Nikos Anastasiadis‘i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cenevre‘de düzenlenmesi beklenen Kıbrıs Konferansı’nın yerinin değiştirildiğini, İsviçre‘nin Crans-Montana kentinde yapılacağını bildirdi.
KONFERANS, ÇÖZÜM İÇİN TARİHİ FIRSAT

İsviçre’de yapılacak konferansın çözüm için “gerçekten tarihi bir fırsat” olduğunu dile getiren Eide, Crans-Montana’daki sürecin çok zor olacağını herkesin bildiğini ve tarafların oraya gitmeden önce yapması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

Eide, iki tarafın da konferansa sorunları çözme hırsıyla gidecekleri teyidinde bulunduğuna dikkati çekerek, konferansın muhtemelen iki hafta kadar süreceğini sözlerine ekledi.
BM, 9 Haziran’da aldığı kararla, Kıbrıs müzakerelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTCCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis‘in yanı sıra garantör ülkeler TürkiyeYunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak AB‘nin katılımıyla 28 Haziran’da Cenevre‘de tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin arabuluculuğunda Mayıs 2015’te yeniden başlayan müzakereler, “Ekonomi“, “Avrupa Birliği“?, “Mülkiyet”?, “Yönetim-Güç Paylaşımı”?, “Toprak” ile “Güvenlik ve Garantiler??” olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor. (HABERLER.COM)

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