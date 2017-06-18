Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi doğum günü kutlaması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, son aylarda ülkesinin “korkunç trajediler” yaşadığını belirterek, geleneksel olarak resmi doğum günü kutlamalarının yapıldığı bugünün (17 Haziran) bu yıl “çok kasvetli bir havada” geçtiğini bildirdi.

Kraliçe 2. Elizabeth, resmi doğum günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Kraliçe, “Bugün geleneksel olarak kutlama günüdür. Ancak bu yıl, ülkenin çok kasvetli havasını hissetmemek oldukça güç. Son aylarda ülke, korkunç trajedilere tanıklık etti. Sınandığı bir dönemden geçen Birleşik Krallık, bu zor günlerde güçlü durmaktadır. Üzüntümüzde birleşerek, yaralanma ve kayıplar nedeniyle bu olaylardan korkunç bir şekilde etkilenenlerin hayatlarını yeniden kurma çabalarına destek olma konusunda da aynı şekilde kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.

Kraliçe mesajında ayrıca Manchester ve Londra‘daki terör olayları ile salı geceki yangının mağdurlarına yaptığı ziyaretlerde, yardıma ihtiyacı olanlara destek vermek için halkın hızla harekete geçmesinin kendisini derinden etkilediğini bildirdi.

İngiltere’de 1805’den bu yana kraliyetin başındaki kişinin doğum günü, haziran ayının ikinci cumartesi yapılan resmi törenlerle kutlanıyor. 21 Nisan 1926’da doğan Kraliçe 2. Elizabeth, 1952’den beri İngiliz kraliyet tahtında bulunuyor. Bu kapsamda bugün yapılan kutlamalar çerçevesinde de her yıl olduğu gibi Londra‘daki Buckingham Sarayı yakınında atlı geçit töreni yapıldı. Tören başlamadan önce Kraliçe Elizabeth, yangında hayatlarını kaybedenlerin anısına düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna önderlik etti.

Salı gecesi kentin batısındaki Latimer Road semtindeki 120 daireli binada çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer ölü sayısının artacağını bildiriyor.

Kraliçe torunu Prens William ile olay yerinde incelemelerde bulunmuştu. Kraliçe ayrıca mağdurlar için kurulan geçici yardım merkezini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi almış ve yangının mağdurlarıyla bir araya gelmişti.

Ülkeyi sarsan büyük yangının yanı sıra ülkede mart ayından bu yana 3 terör saldırısı gerçekleşti.

Kullandıkları minibüsle 3 Haziran’da gecesi Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı’nda araçtan inerek çevredekileri bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmişti.

22 Mayıs’ta Manchester‘da düzenlenen intihar saldırısında 22, mart ayında Londra‘daki WestminsterKöprüsündeki araçlı ve bıçaklı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti. (HABERLER.COM)