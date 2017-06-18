Manchester United, Victor Lindelöf’e imzayı attırdı

Manchester United, Benfica‘nın İsveçli stoperi Victor Lindelöf‘ün transferini tamamladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik Direktör Jose Mourinho, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Victor, çok kaliteli bir genç oyuncu ve önü fazlasıyla açık. Geçen sezon bize kadromuzda derinlik ihtiyacımız olduğunu fazlasıyla gösterdi ve bu doğrultuda yaptığımız ilk transfer de Victor oldu. Onu kadromuza katabildiğimiz için memnunuz.” dedi.

Manchester United, transferin mali detayları hakkında bilgi verilmese de, İngiliz devinin Benfica’ya yaklaşık 35 milyon euro’luk bir bonservis bedeli ödeyeceği gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz Ocak ayında da adı Manchester United ile sıkça anılan Lindelöf, geçtiğimiz sezon Benfica forması altında 47 resmi maçta görev almıştı. (FANATİK.COM)