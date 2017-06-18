Taste of London’da Türk lezzetleri konukları büyüledi

Her yıl Londra’da düzenlenen Dünya’nın en büyük yiyecek ve içecek festivali olan Taste of London’da, ana destinasyon partner’i olan Türkiye’nin, tanıtım çadırı basın lansmanı renkli görüntüler ile gerçekleşti.

Dünya genelinde bir çok ülkenin katıldığı festivalde Türkiye adına geleneksel lezzetlerimiz ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. Özellikle Maraş dondurması standı tüm yabancı konukların ilgisini çekerken, gerçekleşen ilginç şov ve gösteriler ise ziyarete gelen konukları neşelendirdi.

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinden 1. Müsteşar Güçlü Cem Işık da tanıtım etkinliğinde ziyarete gelen konuklar arasındaydı. Londra Tanıtım ve Kültür Müşavirliği Direktörü Ali Selçuk Can’dan tanıtım ile ilgili bilgi alan Işık, tanıtıma gösterilen ilgiden memnun olduklarını, özellikle hafta sonu için daha renkli bir program olmasını beklediklerini söyledi. Taste of London ve Türkiye’nin katılımı hakkında sorduğumuz sorular ile ilgili Işık devamında şunları söyledi :

” Her yıl iki defa düzenlenen bu festivalde Türkiye’nin de yer alıyor olması bizleri mutlu ediyor. Türkiye’nin yiyecekleri ve içecek kültürümüzün, bizi biz yapan tüm lezzetlerimizi bu büyük festivalde tanıtıyor olabilmek Türkiye turizmi içinde önemli bir konu. Bildiğiniz gibi Dünya’nın en büyük mutfaklarından biri Türk mutfağı. Amacımız bu büyük festivale katılan tüm katılımcılarla, eşsiz lezzetlerimizi buluşturabilmek. ”

Festivalde Türkiye çadırına olan yoğun olan ilgi hakkında düşüncelerini sorduğumuz Işık sözlerine şöyle devam etti :

” Bundan tabi ki memnuniyet duyuyoruz. Havaların güzel olması genel olarak festivale de ilginin yoğun olmasını sağladı. Hafta sonu konusunda özellikle heyecan duyuyorum. Zaten yüksek olan katılımın daha da artmasını diliyoruz. Bu kadar katılımcıyı ağırlamak gerçekten zor ancak burada ki görevli arkadaşlar işlerini zevkle ve şevkle yapıyor. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlıyorlar. Bu etkinlikte emeği olan herkese şahsım adına teşekkür ediyorum. ”

Londra Tanıtım ve Kültür Müşavirliği Direktörü Ali Selçuk Can festival ve Türkiye çadırında yaptıkları etkinlik ile bir çok insana Türk mutfağını tanıtma fırsatı bulduklarını ve etkinlik boyunca çok olumlu yanıtlar aldıklarını söyledi. Can gazetemize etkinlik ile ilgili program hakkında da detaylı bilgiler vererek şunları söyledi :

” Bildiğiniz gibi Taste of London Dünya’nın en büyük yiyecek ve içecek festivali. Bu yıl 14-18 Haziran tarihleri arasında beş gün sürüyor. Yaklaşık 55.000 kişi bu festivali ziyaret ediyor. Dünyaca ünlü restoranların, şeflerin ve ülke mutfaklarının tanıtımının yapıldığı bir festival. Bu festivalin diğer festivallerden ayıran en büyük özellik çok üst düzey bir segmente hitap etmesi. Londra’nın en güzel mekanlarından biri olan Regent’s Park’da gerçekleştiriliyor olmasından da anlaşılıyor bu zaten. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı olarak bu yıl ana destinasyon ortağıyız. Bizim bu etkinliğe katılmaktaki en büyük amacımız Türk Mutfağını ve ürünlerini tanıtmak ve katılan ziyaretçilerin ve insanların zihinlerinde daha üst nitelikli bir algı oluşturmayı sağlamak. ”

Taste of London festivalinde yapılan çalışmalar ile ilgili sorduğumuz soruya Can şöyle yanıt verdi :

” Taste of London için katıldığımız bu etkinlikte bir çok restoran ve firmadan tanıtım için çok fazla destek aldık. Örneğin bunlardan bazılarını kısaca özetlemem gerekirse, Kahve Dünyası’nın kahve üzerine yapmış olduğu bir şov vardı. Özer Restaurant’tan Hüseyin Özer, uygulamalı baklava yapımını anlatarak izleyenlere bir görsel tanıtım gerçekleştirdi. Özlem Turkish Table’dan Özlem Warren börek yapımını demo olarak anlattı. Oklava Restaurant’tan Selin Kiazim, Türk mutfağı ürünlerini tanıttı. Bugün ayrıca, Taste of London ana gösteri sahnesinde Yosma Restaurant’ın şefleri Ed Baines ve Hus Vedat mantı yapımı ile ilgili bir şov sergiledi.”

Sıcak bir hafta sonu eğer sizde Dünya’ca farklı lezzetlerin tadına bakmak ve Türkiye standını ziyaret etmek isterseniz 18 Haziran Pazar gününe ( Bugün ) kadar etkinlik devam ediyor olacak.