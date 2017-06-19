İngiltere Başbakanı Theresa May saldırıda Müslümanların hedef alındığını söyledi, “Amaç bizi birbirimizden uzaklaştırmak” dedi

Theresa May konuşmasında İngiltere’de İslamafobi dahil aşırıcılığın her türüne çok fazla hoşgörü olduğunu söyledi:

“Bu saldırı, ibadet yerlerinin yakınında Müslümanları hedef alan bir saldırıydı. Her tür terörizm gibi, hangi biçimde olursa olsun aynı temel amacı paylaşıyor.

“Bizi birbirimizden uzaklaştırmaya ve bu ülkede sahip olduğumuz kıymetli dayanışma ve yurttaşlık bağlarını koparmayı amaçlıyor. Buna izin vermeyeceğiz.

“Bu, terörizmin, aşırıcılığın ve nefretin farklı biçimler aldığına dair bir uyarıydı. Bununla mücadele etme kararlığımız da kim yaparsa yapsın aynı olmalıdır.

“Ülkemizde yıllardır aşırıcılığa karşı çok fazla hoşgörü var. Buna İslamofobi de dahil.” (BBCTÜRKÇE)