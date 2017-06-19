Brighton kaleci Ryan'ı kadrosuna kattı -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
18 Haziran 2017 - İş ve siyaset dünyası iftarda buluştu
18 Haziran 2017 - Taste of London’da Türk lezzetleri konukları büyüledi
17 Haziran 2017 - Adalet
16 Haziran 2017 - Day-Mer Festivali resepsiyonu yapıldı
16 Haziran 2017 - Başkonsoloslukta geleneksel iftar
Home / Spor / Brighton kaleci Ryan’ı kadrosuna kattı

Brighton kaleci Ryan’ı kadrosuna kattı

— 19 Haziran 2017

İngiltere Premier Lig’in yeni ekiplerinden Brighton, İspanyol ekibi Valencia‘dan kaleci Mathew Ryan’ı transfer etti.

Brighton Kulübünden yapılan açıklamada, Rusya‘da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası için Avustralya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki kaleci Ryan ile temmuz ayında 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Açıklamada, Avustralyalı file bekçisi için ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken transferin kulüp rekoru kırdığı, takımın birinci kalecisi David Stockdale’in ise Championship ekiplerinden Birmingham City’e gönderildiği ifade edildi.

Valencia ile 2015 yılında 6 yıllık sözleşme imzalayan Ryan, tüm kulvarlarda 23 maç şans bulabildiği İspanyol ekibi tarafından geçen sezon Belçika temsilcisi Genk‘e kiralanmıştı. (HABERLER.COM)

Haber Okunma Sayısı: 122
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

15 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 850

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close