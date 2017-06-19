Brighton kaleci Ryan’ı kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig’in yeni ekiplerinden Brighton, İspanyol ekibi Valencia‘dan kaleci Mathew Ryan’ı transfer etti.
Brighton Kulübünden yapılan açıklamada, Rusya‘da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası için Avustralya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki kaleci Ryan ile temmuz ayında 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Açıklamada, Avustralyalı file bekçisi için ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken transferin kulüp rekoru kırdığı, takımın birinci kalecisi David Stockdale’in ise Championship ekiplerinden Birmingham City’e gönderildiği ifade edildi.
Valencia ile 2015 yılında 6 yıllık sözleşme imzalayan Ryan, tüm kulvarlarda 23 maç şans bulabildiği İspanyol ekibi tarafından geçen sezon Belçika temsilcisi Genk‘e kiralanmıştı. (HABERLER.COM)
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