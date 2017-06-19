Finsbury Park’ta camiden çıkanların arasına minibüs daldı: 1 ölü, 10 yaralı

İngiltere‘nin başkenti Londra‘nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında, teravih namazından çıkan Müslümanların arasına minibüs daldı. Bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Olaya şahit olan bir görgü tanığı, beyaz bir erkeğin, “Müslümanları öldüreceğim” diye bağırarak aracını yayaların üzerine sürdüğünü dile getirirdi.

CAMİ İMAMI KONUŞTU

Saldırıyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Finsbury Park Camisi İmamı Muhammed Kozba, olayda yaralıların yanı sıra yaşamını yitirenlerin de olduğunu söyledi.

Kozba, şu aşamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir rakam veremeyeceğini dile getirerek, “Bu geceki teravihe de katılım önceki geceler gibi çok yoğundu. Camimize yüzlerce kişi geliyor her akşam. Bu olayı ‘terör saldırısı’ olarak tanımlamalıyız.” dedi.

Kozba ayrıca olayda “kasıtlı olarak” hedef alınan kişilerin “teravihten çıkan cemaat” olduğu vurguladı.

Londra polisi, yerel saatle 00.20’de (TSİ 02.20) bir minibüsün kaldırımdaki yayalara çarptığı yönündeki bildirimler üzerine “büyük bir olaya” müdahale için polis ekipleri ve acil servis görevlilerinin bölgeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Polis, aracın şoförü olduğu düşünülen bir kişi ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Londra‘da bu ay başında ve mart ayında benzer saldırılar yaşanmıştı.

TERÖRLE MÜCADELE SALDIRIYI İNCELEYECEK

İngiliz polisi, Londra‘nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında teravih namazı sonrası Müslümanları hedef alan araçlı saldırının terörle mücadele birimi tarafından incelendiğini duyurdu

Açıklamada, yerel saatle 00.20’de (TSİ 02.20) bir aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı yönünde polise ihbar geldiği bildirildi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY: KALBİM YARALILARLA

İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamada: “Kalbim olayda yaralananlarla birlikte” dedi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise beyaz bir erkeğin aracını yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdüğü belirtiliyor. (AA)