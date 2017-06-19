Galanos: Maraş’ın iadesi zor bir girişim

Rum Maliye Bakanlığında, Rum İçişleri Bakanı, parti temsilcileri ve “özgür Mağusa” şehirlerinin belediye başkanlarının da katıldığı Maraş konulu bir panel düzenlendiği haber verildi.

Alithia gazetesine göre, “Yeniden İnşa ve Yeniden İskan Konseyi” Başkanı Nikos Mesaritis, panelde yaptığı konuşmada, Maraş’ın “bir meydan okuma ve fırsat” olduğunu, aynı zamanda “Doğu’nun Batısı, Batı’nın da Doğusu olduğunu” söyledi.

Mühendislik açısından ise Maraş’ın devam eden bir meydan okuma olduğunu ifade eden Mesaoritis, Maraş’ın, malzemelerin, doğanın unsurlarına ve zamanın yarattığı tahribata verdiği tepkiyle ilgili olarak ise, eşsiz bir küresel laboratuar olduğunu savundu.

GALANOS: MARAŞ’IN İADESİ ZOR BİR GİRİŞİM

Sözde “Maraş” Belediye Başkanı Aleksis Galanos ise açıklamasında, ileri sürülen Türk uzlaşmazlığı ve Türk tarafının Derinya’daki yeni sınır kapısına ilişkin yolun paralelinde, yeni bir turistik bölge hazırladığına dair doğrulamalar varken, Maraş’ın iadesinin, zor bir girişim olduğunu ileri sürdü.

Bunun Kıbrıs sorununun çözümü aleyhinde bir B planı görüntüsü vermekte olduğunu iddia eden Galanos, ancak Maraş’ın iade edilmesi ve Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiği mesajının, daima verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

PETRİDİS: CENEVRE’DE ZORLU BİR MÜCADELE VERİLECEK

Fileleftheros’a göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ise panelde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cenevre’de zor bir mücadele vereceğini söyleyerek, Türkiye’nin de ilk kez sorumluluklarıyla karşı karşıya getirileceğini ve güvenlik/garantiler konularını görüşmeye mecbur kaldığını ileri sürdü. (KIBRIS.COM)