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Havalimanlarında pasaport kuyrukları tarih olacak

— 19 Haziran 2017

İngiliz şirketi ObjectTech, dünyanın en kalabalık havalimanlarından Dubai Uluslararası Havalimanı için özel bir yüz tanıma sistemi geliştirmek üzere görevlendirildi.

Times gazetesinin Bilim Editörü Tom Whipple’ın haberine göre, 2020’de uygulamaya girmesi hedeflenen sistemde yolcular bir tünelde yürürken yüzleri lazerlerle taranacak.

PASAPORT KUYRUĞU TARİH OLUYOR

Sistemin tanıyıp onay verdiği kişiler, pasaport kuyruğuna girmeden doğrudan valizlerini almaya gidebilecek.
“Biyometrik gümrük” olarak nitelenen bu teknoloji, İngiltere‘deki havalimanları tarafından da yakından takip edilecek. Her gün 100 binden fazla kişinin kullandığı Londra‘daki Heathrow Havalimanı’nda uzun pasaport sıraları var.

TÜNELİN TANIYAMADIĞI KİŞİLER PASAPORT KONTROLÜNE ALINACAK

Gazeteye konuşan ObjectTech şirketinden Tom Morgan, yüz tanıma sisteminin tanıyamadığı kişilerin tünel çıkışında pasaport kontrolüne alınacağını belirtti.
Her ay 8 milyon kişinin kullandığı Dubai Havalimanı’ndaki yolcu sayısının 2020 Expo etkinliği nedeniyle artması bekleniyor. (HABERLER.COM)

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