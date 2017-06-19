Havalimanlarında pasaport kuyrukları tarih olacak— 19 Haziran 2017
İngiliz şirketi ObjectTech, dünyanın en kalabalık havalimanlarından Dubai Uluslararası Havalimanı için özel bir yüz tanıma sistemi geliştirmek üzere görevlendirildi.
İngiliz şirketi ObjectTech, dünyanın en kalabalık havalimanlarından Dubai Uluslararası Havalimanı için özel bir yüz tanıma sistemi geliştirmek üzere görevlendirildi.
Times gazetesinin Bilim Editörü Tom Whipple’ın haberine göre, 2020’de uygulamaya girmesi hedeflenen sistemde yolcular bir tünelde yürürken yüzleri lazerlerle taranacak.
PASAPORT KUYRUĞU TARİH OLUYOR
Sistemin tanıyıp onay verdiği kişiler, pasaport kuyruğuna girmeden doğrudan valizlerini almaya gidebilecek.
“Biyometrik gümrük” olarak nitelenen bu teknoloji, İngiltere‘deki havalimanları tarafından da yakından takip edilecek. Her gün 100 binden fazla kişinin kullandığı Londra‘daki Heathrow Havalimanı’nda uzun pasaport sıraları var.
TÜNELİN TANIYAMADIĞI KİŞİLER PASAPORT KONTROLÜNE ALINACAK
Gazeteye konuşan ObjectTech şirketinden Tom Morgan, yüz tanıma sisteminin tanıyamadığı kişilerin tünel çıkışında pasaport kontrolüne alınacağını belirtti.
Her ay 8 milyon kişinin kullandığı Dubai Havalimanı’ndaki yolcu sayısının 2020 Expo etkinliği nedeniyle artması bekleniyor. (HABERLER.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak