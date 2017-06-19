Londra Belediye Başkanından yangın açıklaması: Önlenebilir kaza

Türk Hav Yolları’nın geçtiğimiz Cumartesi Londra’dan İstanbul’a olan bir seferinde kameralara yansıyan bir görüntü, izleyenleri şok etti. İstanbul’a yolda olan bir sığınmacı bireyin İngiltere İç İşleri Görevlisi bir birey tarafından darp edilme görüntüleri, sosyal medyada çok konuşuldu. Olayın görgü tanıklarından Ahtzaz Ali, (27), darp edilen kişinin sığınmacı (asylum seeker) niteliğinde olduğunu düşündüğünü belirtirken şahit olduğu…