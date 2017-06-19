Londra Madımak Anıtı yenilendi -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
19 Haziran 2017 - Londra Madımak Anıtı yenilendi
18 Haziran 2017 - İş ve siyaset dünyası iftarda buluştu
18 Haziran 2017 - Taste of London’da Türk lezzetleri konukları büyüledi
17 Haziran 2017 - Adalet
16 Haziran 2017 - Day-Mer Festivali resepsiyonu yapıldı
Home / Toplum haberleri / Londra Madımak Anıtı yenilendi

Londra Madımak Anıtı yenilendi

— 19 Haziran 2017

Altı yıl önce İngiltere alevi Kültür Merkezi ve Cemevi çalışanları ve uluslarası Alevi temsilcilerinin katkılarıyla yapılan Londra’daki Pir Sultan Abdal ve Sivas Madımak anıtı, geçtiğimiz Cumartesi özel bir açılışla yenilendi.

Stoke Newington Common Park’ta gerçekleşen anma ve açılışa toplumdan birçok sima katılırken, birçok önemli katılımcı da açılışta görüldü. BAF Başkanı İsrafil Erbil, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu başkanı Hüseyin Mat, yardımcısı Mehmet Ali Cankaya, Genel Sekreter Bülent Ant, Fransa Alevi Birlikleri başkanı Erdal Kılıçkaya, Avusturya Alevi Federasyonu başkanı Ethem Şahin, İsviçre Alevi Federasyonu başkanı Cem Bitner, Belçika Alevi Federasyonu başkanı Fatma Binici, Hollanda Alevi Federasyonu temsilcisi Fatoş Algör, East Midlands AKM- Cemevi başkanı Mehmet Durna, Sheffields AKM- Cemevi başkanı İsmail Arslan, İAKM- Cemevi başkanı Tugay Hurman, Harrow Cemevi Başkanı Kezban Ufacık, Türkiye’den Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri başkanı Gani Kaplan, Maraş Erenler Cemevi Başkanı Müslüm İbili, Alevi Bektaşi Federasyonu Sekreteri Onur Kaya, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı başkanı Tuncer Baş, Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı dede Hüseyin Güzelgül, Londra’daki yerel derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAF Başkanı İsrafil Erbil, yaptığı konuşmada Madımak Anıtı’nın yenilenmesinin tarihi anlamda unutulmayacak izleri hatırlamada yardımcı olacağını, ve halk olarak birbirine kenetli ve beraberce yürümenin önemini vurguladığını belirtti.

Cumartesi sabahı yapılan açılışta birçok katılımcı da anıta çiçek bırakırken, Fransa Alevi Birlikleri Başkanı Erdal Kılıçkaya da Avrupa’nın en büyük Alevi anıtının çalışmalarına Paris’te başlanıldığını belirtti.

Haber Okunma Sayısı: 180
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

15 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 850

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close