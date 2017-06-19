Londra Madımak Anıtı yenilendi

Altı yıl önce İngiltere alevi Kültür Merkezi ve Cemevi çalışanları ve uluslarası Alevi temsilcilerinin katkılarıyla yapılan Londra’daki Pir Sultan Abdal ve Sivas Madımak anıtı, geçtiğimiz Cumartesi özel bir açılışla yenilendi.

Stoke Newington Common Park’ta gerçekleşen anma ve açılışa toplumdan birçok sima katılırken, birçok önemli katılımcı da açılışta görüldü. BAF Başkanı İsrafil Erbil, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu başkanı Hüseyin Mat, yardımcısı Mehmet Ali Cankaya, Genel Sekreter Bülent Ant, Fransa Alevi Birlikleri başkanı Erdal Kılıçkaya, Avusturya Alevi Federasyonu başkanı Ethem Şahin, İsviçre Alevi Federasyonu başkanı Cem Bitner, Belçika Alevi Federasyonu başkanı Fatma Binici, Hollanda Alevi Federasyonu temsilcisi Fatoş Algör, East Midlands AKM- Cemevi başkanı Mehmet Durna, Sheffields AKM- Cemevi başkanı İsmail Arslan, İAKM- Cemevi başkanı Tugay Hurman, Harrow Cemevi Başkanı Kezban Ufacık, Türkiye’den Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri başkanı Gani Kaplan, Maraş Erenler Cemevi Başkanı Müslüm İbili, Alevi Bektaşi Federasyonu Sekreteri Onur Kaya, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı başkanı Tuncer Baş, Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı dede Hüseyin Güzelgül, Londra’daki yerel derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAF Başkanı İsrafil Erbil, yaptığı konuşmada Madımak Anıtı’nın yenilenmesinin tarihi anlamda unutulmayacak izleri hatırlamada yardımcı olacağını, ve halk olarak birbirine kenetli ve beraberce yürümenin önemini vurguladığını belirtti.

Cumartesi sabahı yapılan açılışta birçok katılımcı da anıta çiçek bırakırken, Fransa Alevi Birlikleri Başkanı Erdal Kılıçkaya da Avrupa’nın en büyük Alevi anıtının çalışmalarına Paris’te başlanıldığını belirtti.