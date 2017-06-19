Londra’dan THY uçuşunda şok “güvenlik” müdahalesi

Türk Hav Yolları’nın geçtiğimiz Cumartesi Londra’dan İstanbul’a olan bir seferinde kameralara yansıyan bir görüntü, izleyenleri şok etti. İstanbul’a yolda olan bir sığınmacı bireyin İngiltere İç İşleri Görevlisi bir birey tarafından darp edilme görüntüleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

Olayın görgü tanıklarından Ahtzaz Ali, (27), darp edilen kişinin sığınmacı (asylum seeker) niteliğinde olduğunu düşündüğünü belirtirken şahit olduğu anların “rahatsızlık verici” olduğunu belirtti. Ali, açıklamasında şunları söyledi:

“Uçakta her halinden belli bir şekilde mutsuz olan bir kişi vardı ancak yolculara veya uçuş görevlilerine karşı olumsuz bir davranışı yoktu.

“Birden, Home Office görevlisi şeklinde giyinmiş bir kişi gelerek adamı dövmeye başladı. Uçuş bittiğinde ise adam apar topar uçaktan alınmıştı. Bu kesinlikle adamın insan haklarına karşı vurulmuş bir darbedir.

Konuyla ilgili Home Office, spesifik olarak olayla ilgili açıklama yapmazken, bir temsilci şu açıklamalarda bulundu:

“Eğer herhangi bir kimse yasa dışı bir şekilde Britanya’da yaşıyor ve gönüllü olarak ayrılmıyorsa, kendilerini sınır dışı etmek için elimizden geleni yaparız. Bazı aşırı güç pratiklerinin rahatsızlık verici olduğunu kabule tmekle beraber, çevreye sıkıntı vermemek için de elimizden geleni yapmaktayız.”