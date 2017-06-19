Sadiq Khan: Masum insanları hedef alan bir terör saldırısı

Londra polisi, kentin kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınında bir kamyonetin yayaların arasına dalması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, 48 yaşındaki sürücünün olay yerindekiler tarafından yakalandığını ve ardından şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, polisin olayı “potansiyel terör saldırısı” olarak ele aldığını duyurdu.

Olay Londra’nın kuzeyindeki Seven Sisters caddesi üzerinde, teravih namazının dağılmasının ardından yerel saatle 00:20’de meydana geldi.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB), olayın Finsbury Park Camisi’ne yaklaşık 150 metre mesafedeki Muslim Welfare House adlı Müslüman toplum merkezinin önünde gerçekleştiğini açıkladı.

May ayrıca sabah saatlerinde olayla ilgili olarak olağanüstü toplantı da yapacak.

MCB Genel Sekreteri Harun Khan kamyonetin camiden çıkanları kasıtlı olarak hedef aldığını yazdı.

Yaralıların tedavisine üç ayrı hastanede devam ediliyor.

KHAN: MASUM LONDRALILARI HEDEF ALAN BİR SALDIRI

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, olayı “masum insanları hedef alan korkunç bir terör saldırısı” olarak niteledi.

Khan saldırının, Ramazan ayında ibadet edenleri hedef aldığının açık olduğunu belirtti ve “Aynı Manchester ve London Bridge’deki gibi, belli bir topluluğu hedef alan bir saldırı olduğu görülüyor. Bu ayrıca hoşgörü, özgürlük ve saygı gibi ortak değerlerimize de yapılan bir saldırı” dedi.

Görgü tanıkları, teravih namazı nedeniyle olay sırasında bölgenin kalabalık olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada yer alan videolarda yerde yatan yaralılara yardım etmeye çalışanlar olduğu görülüyor.

Olay yerine silahlı polisler gönderildi.

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de kendi seçim bölgesinde yaşanan olaydan ötürü şok olduğunu, düşüncelerinin olaydan etkilenenlerle birlikte olduğunu açıkladı. (BBCTÜRKÇE)