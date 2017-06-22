Anında çeviri yapan teknolojik kulaklık tanıtıldı

Bir çok dili çevirebilme özelliğine sahip olan One2One çeviri kulaklığı tanıtıldı. Bu kulaklığın şu ana kadar yapılmış olan en iyi çeviri yazılımına sahip olduğu iddia ediliyor.

Kulaklığın şu anda çeviri hızı 3-5 sn civarında sürmekte. Firma bununla ilgili geliştirme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Kulaklığı kulağınıza taktığınızda karşı tarafın konuştuğu dili algılıyor ve kulağınıza tercih ettiğiniz dilde anında çeviri yapıyor.

Translate One2One, IBM’in süper bilgisayarı Watson tarafından destekleniyor. Şu anda sadece İngilizce, Japonca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Almanca ve Çince dillerinde çeviri yapabilen One2One’ın yakın bir gelecekte tüm dilleri desteklemesi hedefleniyor.

Arkasındaki şirket olan Lingmo International, Translate One2One’ın ortak çeviri hatalarını önlemek için ürünün yeterince akıllı olduğunu iddia ediyor.

Şu anda lehçelerle ilgili de geliştirme çalışmalarının devam ettiğini açıklayan şirket yetkilileri;

” Ortak dillerle ilişkili bağlamsal zorlukların çoğunun çözüldüğünü, ürünün argo ve lehçe nüanslarını anlamakta da muazzam derecede iyi. ” dedi.

Cihazın bluetooth veya Wi-Fi yoluyla telefonunuza bağlamanıza gerek olmayan cihazı, internet olmayan ortamlarda da kullanılabiliyor olması büyük bir avantaj gibi gözüküyor. Ayrıca cihazın uzun pil süresi ise kullanıcıları tatmin edecek düzeyde olduğu açıklandı.

Translate One2One 179 $ (140 £) karşılığında satışa sunulacak ve önümüzdeki ay dağıtımına başlayacak.

Kaynak : Independent