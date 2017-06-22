Yurt dışı boşanma karar tescilleri ne zaman uygulanmaya başlayacak? -Londra Gazete
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Yurt dışı boşanma karar tescilleri ne zaman uygulanmaya başlayacak?

— 22 Haziran 2017

 

LONDRA Başkonsolosu Çınar Ergin yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de doğrudan tanınmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin Londra Gazete’ye açıklama yaptı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ciddi mağduriyetine neden olan sorunlardan biri yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de doğrudan tanınmamasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren sorun çözülmüş oldu fakat alınan karar yurt dışı temsilciliklerinde henüz uygulanmaya başlanmadı. Kararı duyar duymaz Londra Başkonsolosluğuna müracaat eden vatandaşlar uygulamanın başlamaması nedeniyle gazetemize şikayet yorumları yazdı. Vatandaşların şikayetlerini ve beklentilerini konu hakkındaki en yetkili isim olan Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’e sorduk. Kararın mecliste onayladığı ve Resmi Gazete yayımlanmasına rağmen neden hala uygulanmadığı konusuna açıklık getiren Başkonsolos Ergin, boşanmanın tescili için çiftlerin birlikte mi yoksa tek başlarına mı müracaat edebileceği sorusunu da yanıtladı.

“Meclisten kanunun geçmesi ayrı bunun yurtdışı temsilciliklerde yapılabilmesi için bir sisteme oturtulması ayrı. Konuyla ilgili olarak Başkonsolosluğumuzda birçok talep geliyor fakat bunun mekanizması henüz oluşturulamadı. Bu konuda işlemlere başlayabilirsiniz talimatı da gelmiş değil. Sanıyorum bu konudaki bir takım teknik alt yapıların özellikle Türkiye’deki kurumların herhangi bir aksaklık olmaması için birbirleriyle iletişimlerini sağlayacak teknik sistemlerin oturtulması gerekiyor. Bunlar tamamlandıktan sonra işlemler başlayacak ama şu anda yapılmıyor. Ne zaman başlayacağı da belli değil çok uzun sürmemesini ümit ediyorum.”

Eşlerin birlikte başvurusu gerektiği sorumuza konuyu bu kadar ayrıntılı bilmediğini belirterek, “Böyle bir koşul var veya yok demeyeceğim. Uygulama hakkında bize ayrıntılı bilgi verecekler; bunların hepsi kurulacak sistemin nasıl olacağına bağlı.” yanıtını verdi.

Bilindiği üzere yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması mahkeme sürecine tabiydi. Tanıma-tenfiz davaları, sürecin yaklaşık 2-3 yıl sürmesi ve yüksek masrafa mal olmasından dolayı birçok mağduriyetlere sebep oluyordu. Aynı şekilde kamu kurumları açısından da sorunlar yaşanmaktaydı. Bu nedenle konu yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız tarafından sürekli gündeme getirilmekteydi. Yurt dışında boşanmış ancak Türkiye’de evli görünen kişiler yeniden evlenememekteydi. Boşanma sürecinde ölümün gerçekleşmesi halinde ise eski eş yasal mirasçı konumuna gelmekteydi. Özellikle kadınların tanıma sürecini neticelendirmeden yeniden evlenmesi durumunda doğan çocuğun babası olarak Türkiye’de eski eş kaydedilmekteydi.

Bu sorunlar dikkate alınarak alınan ve yayımlanan kararla Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle mahkemede dava açmaya da gerek kalmayacak. Yabancı boşanma kararları Türkiye’de doğrudan tanınacaktır. Tanıma işlemi kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklerimiz tarafından veya yurt içinde ilgili nüfus müdürlüklerince çok kısa sürede yapılmış olacak. Bunun için tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla başvurması gerekiyor. Velayet ve mal paylaşımı gibi tenfizi gerektiren diğer konular mahkemelerde karara bağlanacak.

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1 Comment

  1. Süreyya Kılıç 27 Haziran 2017 at 8:02

    Eşlerin beraber başvurma zorunluluğu saçma bir gereklilik olacaktır diye düşünüyorum. Zira boşanma davalarında bir tarafın isteği ile başlayıp diğer tarafın itiraz bildirmediği durumlarda boşanma yine de gerçekleşiyor.
    Özellikle yabancı uyruklu ve sorumlu boşanma yaşatmış bir eski eşi nasıl götüreceksiniz konsolosluğa?

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