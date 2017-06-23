“Bekçi” oyunu imza ve söyleşi günü

Cinsel ilişki sonrası felç geçirdi!— 28 Haziran 2017
İngiltere Stourbridge kasabasında yaşayan 43 yaşındaki Lucinda Allen, cinsel ilişki sonrası beyin kanaması geçirerek felç oldu.
“BEKÇİ” adlı yeni Kürtçe-Zazaca oyunuyla Arêyê Kay tiyatro grubu bu kez 23 Haziran tarihinde Londra’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. 22 Haziran tarihinde ise yönetmen Yılmazcan Şare ile imza ve söyleşi gerçekleşecek.
Londra’da Intimate Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan “Bekçi” adlı oyunlarına ilişkin bilgi veren Yılmazcan Şare “Bekçi oyunu, kurgusunda yitirilmekte olan bir dilin bu yönüne vurgu yapmakla birlikte aynı zamanda kaybolmakta olan kültür ve Alevi Kızılbaş inancının yitirilme nedenlerine hiciv yoluyla değinmektedir. Konusu bir karakolda geçmektedir. Dil bilmeyen yaşlı bir kadının derdini, meramını anlatmakta yaşadığı sıkıntıyı, komedi yoluyla anlatmaktadır.” dedi.
22 Haziran Perşembe günü Dersim-Der’de saat 15.00-21.00 arasında yönetmen Yılmazcan Şare ile imza ve söyleşi gerçekleşecek.
Bekçi oyunu ise 23 Haziran tarihinde saat 18.00’da St Monica’s Church, 521 Green Lanes, Palmers Green, London, N13 4DH adresindeki Intimate Theatre’da sahnelenecek. Oyun icin biletler, Dersim-Der’den edinilebilir.
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Zazaca kürtce degildir.
türk fasizmine karsi cikanlarin kemalizmin kürt verziyonunun Zaza Halkina uygulamaya calismalar ve londra gazetesininde bu fasizme canak tutmasini asla affetmeyecegiz bir yere not ettik.
Bir Kürt , tüm yasami boyunca anlamadigi binlerce yillik kapi komsusu Zazanin Anadili Zazacayi, kalkip halen Farscanin lehcesimi yoksa sivesimi diye tartisilan seyin lehcesi yapmaya kalkisirsa, buna 5 yasindaki cocuklar bile gülerler.
Enbazan ra – Ji hevalan
Şima amey? – Hun hatin?
Şimaye şine koti? – Hun diçin ku?
Ma ye şire – Em e herin.
Nika ra – Ji nuha ve
O kamo yeno? – Ew kîye te
Pe di – Bi hevra
Piye to seken o? – Bave te çi dike?
Senine? – Çawayi?
Ti ye koti ra yene? – Tu ji ku te?
Zeki mi va – Wek min got
Ina ye sekene? – Ew çi dikin?
Ez veyşan niya. – Ez ne birçime.(Bütün irani dillerde EZ vardir.)
Ez çe dero (ez ke dira) – Ez/min li mal im
Ez neveneno – Ez/Min nabînim – (Farsca: Män nemîbînäm)
Farsçası: Handân be kun gonca-ı dehân
Farscanin kürtçe şivesi : Hendan bık e hunçeya dehane
Farsçası : Nâlân be kun hezâr dâsitân
Farscanin kürtçe şivesi : Nâlan ke hezare dasitane
Farsçası : Nâm ü neseb-i hod tu ayan kun
Farscanin kürtçe şivesi : Nam ü neseba hwe hun ayan kın
Farsçası : Sırr-ı dil-e bo mera beyân kun
Farscanin kürtçe şivesi : Sırra dile bo mera beyan kın
kürtçe Lehçesi sayılar: yek, du, sê, çar, penc, şeş, heft, heşt, neh, deh.
Farsça sayılar: yek, do, se, cehar, penc, şeş, heft, heşt, noh, deh.
Benzer gün isimleri:
kürtçe Lehçesi gün isimleri: yekşem, duşem, sêşem, çarşem, pencşem, în, şemî.
Farsça gün isimleri: yekşenbe, doşenbe, seşenbe, çaharşenbe, pencşenbe, come, şenbe.
Bazı fiiller:
kürtçe Lehçesi : temam kirin, kar kirin, dîtin, xwestin, şuştin, firotin, xwendin, pirsîn, lerizîn, kirin, dan.
Farsçaları: temam kerdan, kar kerdan, didan, hastan, şostan, foruhtan, handan, porsidan, larzidan, kerdan, dadan.
Benzer bazı isimler:
kürtçe Lehçesi ; Roj, Mêr, Zer, Hefte, xalti, sal, zivistan, ezman, meh, pivaz, dijmin gibi.
Farsça: Ruz, Merd, Hefte, khale, sal, zemestan, aseman, mah, piyaz, doşman.