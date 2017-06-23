“Bekçi” oyunu imza ve söyleşi günü

“BEKÇİ” adlı yeni Kürtçe-Zazaca oyunuyla Arêyê Kay tiyatro grubu bu kez 23 Haziran tarihinde Londra’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. 22 Haziran tarihinde ise yönetmen Yılmazcan Şare ile imza ve söyleşi gerçekleşecek.

Londra’da Intimate Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan “Bekçi” adlı oyunlarına ilişkin bilgi veren Yılmazcan Şare “Bekçi oyunu, kurgusunda yitirilmekte olan bir dilin bu yönüne vurgu yapmakla birlikte aynı zamanda kaybolmakta olan kültür ve Alevi Kızılbaş inancının yitirilme nedenlerine hiciv yoluyla değinmektedir. Konusu bir karakolda geçmektedir. Dil bilmeyen yaşlı bir kadının derdini, meramını anlatmakta yaşadığı sıkıntıyı, komedi yoluyla anlatmaktadır.” dedi.

22 Haziran Perşembe günü Dersim-Der’de saat 15.00-21.00 arasında yönetmen Yılmazcan Şare ile imza ve söyleşi gerçekleşecek.

Bekçi oyunu ise 23 Haziran tarihinde saat 18.00’da St Monica’s Church, 521 Green Lanes, Palmers Green, London, N13 4DH adresindeki Intimate Theatre’da sahnelenecek. Oyun icin biletler, Dersim-Der’den edinilebilir.