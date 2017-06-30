İngiliz firmaları Türkiye’deki Kobi’lerden haber bekliyor

İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde 130 yıldır kilit rol oynayan BCCT- Türkiye‘de İngiliz Ticaret Odası, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Oda, özellikle İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Edirne gibi illerdeki KOBİ’lerin ürün, servis ve teknoloji arayışlarına İngiltere‘deki firmalardan uygun fiyat ve kalitede destek sağlayabilmeleri için yeni bir online hizmet sunuyor. Son dönemde Türkiye‘deki firmaların İngiltere‘den talepleri arasında ilk sıraları tıbbi cihazlar, kozmetik ve gıda ürünleri, ağır sanayi makinaları ve yedek parçaları, kimyasal hammaddeler, bilgi teknolojileri, endüstriyel ürün ve teknoloji hizmetleri alıyor.

KOBİLER İNGİLTERE‘DEN KENDİLERİNE EN UYGUN İHTİYAÇLARI TEK TIKLA SAĞLAYABİLİYOR

BCCT’nin yeni geliştirdiği İş Birliği Portalı, İngiltere‘den ürün, servis, teknoloji ithal etmek isteyen Türkiye‘deki lokal firmaları, KOBİ’leri kısa süren bir araştırma ve filtrelemeden sonra ihtiyaçlarına uygun İngiliz firmalarla eşleştiriyor. Tamamen ücretsiz olan bu hizmet yoluyla BCCT, Türkiye‘deki lokal şirketlerin İngiltere‘den en hızlı ve güvenilir şekilde taleplerini karşılamalarına yardımcı oluyor. Bu sayede, İngiliz ürünlerini ülkeye getirmek isteyen yerli firmalar, ürün ve servis ithalatı, distribütörlük ve temsilcilik gibi konularda aradıkları kriterlere uygun İngiliz firmalarla en hızlı şekilde tanışma fırsatı yakalıyor.

BCCT İş Geliştirme Bölümü Danışmanı Gökçe Dönmez “Fiyat ve kalite unsurları düşünüldüğünde İngiliz ürün ve teknolojileri, dünyada birçok alanda lider konumunu koruyor. Süregelen olumlu ticari ve politik ilişkilerle, Türkiye ve İngiltere arasında uzun yıllardır yüksek bir ticaret hacmi bulunuyor. Son dönemde Dolar ve Euro’nun yükselişinin İngiliz Sterling’ini daha ulaşılır kılması; hali hazırda diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika ile iş yapan Türk firmalarının İngiltere‘yi daha fazla tercih etmesine ortam sağlıyor.”diyor. Yetkililer, BCCT’nin iş geliştirme hizmetleri ile bir çok lokal firmanın, ürün, servis ve teknoloji alanında İngiltere‘den hizmet aldığını ve başarılı iş birlikleri kurduğunu ifade ediyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR ?

Yerli firmalar, BCCT websitesi üzerinden bir formla talep başvurusu yapılabileceği gibi telefon ile de iletişime geçebiliyor. Kısa süre içinde Oda, talepte bulunan firmaları, uygun tedarikçi İngiliz firmalar ile bir araya getiriyor. Türkiye‘den gelen firma talepleri, İngiliz Hükümeti’nin resmi ticaret ve yatırım kurumları, İngiltere‘deki ticaret odaları, İngiliz sektör kuruluşları ve İngiliz KOBİ firmalarından oluşan geniş bir platformda duyuruluyor. (HABERLER.COM)