MI5 ajanından ölüm döşeğinde ‘Prenses Diana’ itirafı

Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. KraliyetAilesi’nden sadece O’na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi...

1 Temmuz 1961’de dünyaya geldi. Adı Diana Spencer’di. 1981’de yaptığı evlilikle Kraliyet Ailesi’ne girdi. Çünkü o artık Prens Charles ile evliydi.

Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Ancak peri masalı gibi başlayan bu hayat, 1996 yılında sona erdi. Prenses Diana, Charles’ten boşanmaya karar verdi. Gerekçe Charles’in ihanetiydi.

Diana, Kraliyet Ailesi’nden ayrılsa da hayatı ile gündemden hiç düşmedi. Mısırlı iş adamı Dodi El Fayed ile yaşadığı aşk ise bu gündemin ilk maddesiydi. Ancak Diana ile El Fayed’in aşkı, bir kazayla sona erdi.

Diana ile sevgilisi, 31 Ağustos 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Olay kaza gibi görünse de tartışması ve suikast iddiaları hiç bitmedi. Ve bu iddialara bir itiraf eklendi. Ölüm döşeğinde İngiliz ajan Diana’yı öldürdüğünü itiraf etti. 80 yaşındaki emekli MI5 ajanı John Hopkins, bir itirafta bulunarak gündemi değiştirdi. Doktorların birkaç hafta ömrü kaldığını belirttiği Hopkins, şunları söyledi:

TEK KADIN KURBANIMDI

“38 yıl M15 için çalıştım. Hem makine mühendisi hem de mühimmat uzmanı olarak eğitildim. 1973-1999 yılları arasında İngiliz istihbarat servisi için Prenses Diana dahil olmak üzere 23 suikast girişiminde bulundum. Zehirleme de dahil olmak üzere suikast yapmak için konvansiyonel yöntemler konusunda kapsamlı deneyime sahiptim. Diana tek kadın kurbanımdı. Ayrıca o Kraliyet Ailesi’nde öldürdüğüm tek kişiydi. Prenses Diana’ya suikast için çok kararsız kaldım. Diana hayatının baharında ölmeyi hak etmeyen güzel, kibar bir kadındı…”.

TAHTSIZ GÖNÜL

Lady Diana, 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek Kraliyet Ailesi’ne girdi. Ancak bu onun için mutluluğun değil ölümün işaretiydi.

Diana ile evli olması Prens Charles için yok hükmündeydi. Prens Charles, evli bir kadın olan Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisine devam etti.

Bunu öğrenen Diana BBC kanalına röportaj verdi. “Bu evlilikte biz üç kişiydik. Yani biraz kalabalıktı!” dedi. Bu röportaj boşanmayı da beraberinde getirdi. Özgürlüğüne kavuşan Diana, Pakistanlı kalp cerrahı Hasnat Khan’la aşk yaşayıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak aradaki kültür farkı Khan’ın ailesinin tepkisini çekti. İkili ayrılmaya karar verdi. Diana daha sonra Mısırlı İşadamı Dodi El Fayed ile büyük bir aşka yelken açtı. Ancak bu aşk, soru işaretleri ile dolu olan bir kazayla sonlandı.