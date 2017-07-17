Britanya Zaza Derneği’nin tanıtımı yapıldı

BRİTANYA’DA yaşayan Zazaların dillerinin ve kültürlerinin yaşatılması amacıyla “Britanya Zaza Derneği” kuruldu. Kurucu ve diğer üyelerin hazır bulunduğu toplantıda özellikle son yıllarda neredeyse tükenme tehlikesi yaşayan Zaza dilinin önemine değinildi.

Böyle bir derneğin, özellikle Britanya’da yaşayan Zazaların kültür ve tarihlerini yaşatmak adına önemine vurgu yapan ve dernek yönetimi adına konuşan kurucu üye Mehmet Aşkın şunları söyledi:

“Biz Britanya’da yaşayan Zazalar 11 Temmuz 2017 tarihi itibari ile “Britain Zaza Association” (Britanya Zaza Derneği) adıyla Zaza derneğimizi kurmuş bulunuyoruz. Derneğimiz Britanya’da yaşayan Zaza toplumunun sorunları başta olmak üzere Zaza dili kültürü ve tarihine ilişkin çalışmalar ile birlikte Zaza gençleri ve kadınlarına yönelikte çeşitli projeleri zamanla hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Derneğimiz dernek lokali için bir bina temin edilene kadar faaliyetlerine Zaza evleri ve Zaza iş yerleri üzerinden sürdürecektir. Britanya Zaza Association’nın tüm Zaza halkına ve Zaza dostlarına hayırlı olmasını diliyor, katkı ve dayanışma sağlayan tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Kurucu Üyeler

11 Temmuz 2017’de kurulan “Britanya Zaza Association” kurucu üyelerinin isimleri ise şöyle:

Gönül Şen

Bejna Aşkın

İbrahim Akgün

Metin Kılıç

Mehmet Aşkın

Dernek ile ilgili tüm sorularınız ve iletişim için zazasbritain@gmail.com adresi mail gönderebilir veya 07380220784 no’lu telefondan Gönül Şen’e, 074322424162 no’lu telefondan ise Mehmet Aşkın’a ulaşabilirsiniz.