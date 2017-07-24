Polisten kaçarken ölen gençle ilgili soruşturma

İngiliz berber dükkânını bozuk parayla döşedi!— 30 Temmuz 2017
İngiltere’nin Dudley şehrinde berber dükkanı olan Rich Holtham, iş yerinin zemini için yeni bir döşeme yaptırmaya karar verdi.
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde polisten kaçarken hayatını kaybeden gencin ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.
Dalston, Kingsland Road üzerinde polisin durdurduğu bir araçtan çıkan, 20 yaşındaki Rashan Charles, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Ancak peşindeki polislerden biri kaçmaya çalışan Charles’ı durdurdu. Bu esnada genç adamın daha önceden ağzına bir şey atarak yuttuğu görüldü. Polis memurunun yere yatırarak tutuklamaya çalıştığı Rashan Charles bu esnada fenalaştı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini takiben genç adam Royal London Hosptal’a kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu ile Meslek Standartları Kurumu soruşturma başlattı. Ölen gencin, bir dükkanın içine girmeden önce ağzına bir şeyler attığı yönündeki video görüntüleri ile olayın geçtiği saatlerde Kingsland Road ile Middleton Road’un kesiştiği yerde bulunanların tanıklık edeceklerin ifadelerini bekliyor.
Başmüfettiş Simon Laurence, ölen gencin ailesine başsağlığı diledi. Laurence, olayla ilgili spekülasyon yapılmamasını isteyerek şunları söyledi:
Hackney belediye komutanı şunları söyledi: “Erken saatlerde memurlar Kingsland Road, E8’de bir araba durdurmaya çalıştı. Arabada bulunan bir adamın bir dükkana girmeden önce bir cismi yutmaya çalıştığı görüldü.Yürüyerek takip edildi ve sonra rahatsızlandı. Londra Ambulans Servisi tarafından hastaneye kaldırıldı, maalesef o sabah öldü, düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla beraber. Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu (IPCC), olayı belirlemek için bağımsız bir soruşturma açtı ve polislerin vücutlarındaki video görüntülerini izledi. Önümüzdeki bir kaç gün içinde bu adamın rahatsızlanmasına neden olan şeylerle ilgili spekülasyon yapılması muhtemel. Bu yüzden insanların IPCC’nin açıklamalarına ve yayınlandıklarına özen gösterilmesini istiyoruz.”
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Hastanede olmedi rashan dukyanin icinde oldu olur olmaz seyleri yazmayin arkadaslar lutfen