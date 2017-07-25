Amerika’da bir şirket işçilere çip takacak

İngiliz berber dükkânını bozuk parayla döşedi!— 30 Temmuz 2017
İngiltere’nin Dudley şehrinde berber dükkanı olan Rich Holtham, iş yerinin zemini için yeni bir döşeme yaptırmaya karar verdi.
Amerika’da bir şirket işçilerinin kantin ödemeleri için kullanabilecekleri bir çipi işçilerin vücutlarına nakletmeye hazırlanıyor.
Başparmak ve işaret parmağı arasına yerleştirilecek çip sayesinde işçiler kantin alışverişlerinin dışında şirket içerisinde bir çok işlemi radyo-frekans tanıma teknolojisi ile gerçekleştirmeyi planlıyor.
ABD’de bulunan şirket bu şekilde iş gücünün de arttırılmasını planlıyor. Bir çipin yaklaşık 230 pound (300 dolar) civarında bir maliyeti bulunmakta. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak takılması planlanan çipler, şirkette bilgisayarlara giriş yapabilme, fotokopi cihazlarını kullanabilme, kapıları açma gibi bir çok kullanıma izin verecek.
Şirket, 1 Ağustos 2017 itibari ile bu sisteme gönüllülük esası ile geçmeyi planlasa da, kamuoyunda bu çipler ile ilgili dedikodular başladı bile. Bir çok kişinin kişisel bilgilerinin de alınabileceği iddiası üzerine şirket kişilerin GPS bilgilerinin kesinlikle tutulmayacağını bildirdi.
Şirket CEO’u Todd Westby şunları söyledi:
“Ofiste ara verdiğimiz zaman kantinden satın alım yapabilme, fotokopi makinesini kullanabilme, ofis bilgisayarlarını kullanabilme gibi bir çok kolaylaştırıcı cihazda kullanılacak. Çipler temassız kredi kartlarında kullanılan yapı ile aynı. Bu konuda yakın bir gelecekte bir çok örneğini göreceğimiz bu teknolojiye şirket olarak öncü olabilmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı.
Kaynak: Metro
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Bu baslangic
Insanlari bir koyun gibi, istedikleri sekilde yonlendirecekler.
Daha sonra bunu, bir kimlik gibi kullanip, zorunlu hale getirecekler.
Baslangicta, herkesin hayatina kolaylik saglayacak gibi gosterip
Insanligi zamanla yok edecekler.
100 yil sonraki plan, tek insan tek dil, tek tip
Beyinlerin zincirlendigi, uzaktan kumanda ile yinetildigi kole toplum olacak.
Bu nedenle, sakin gonullude olsa bunu ilerde kabul etmeyin
Cocuklarinizin,kaybolmasini onler, yok tecavuz olmayacak
Toplumda suc olmayacak hikayeleri ile kaniniza girecekler
Cok iyi deyip kabul edeceksiniz.
Banka karyi, kimlik, pasaport , parayi kaldirip bir tek bunu kullanacaklar