Amerika’da bir şirket işçilere çip takacak

Amerika’da bir şirket işçilerinin kantin ödemeleri için kullanabilecekleri bir çipi işçilerin vücutlarına nakletmeye hazırlanıyor.

Başparmak ve işaret parmağı arasına yerleştirilecek çip sayesinde işçiler kantin alışverişlerinin dışında şirket içerisinde bir çok işlemi radyo-frekans tanıma teknolojisi ile gerçekleştirmeyi planlıyor.

ABD’de bulunan şirket bu şekilde iş gücünün de arttırılmasını planlıyor. Bir çipin yaklaşık 230 pound (300 dolar) civarında bir maliyeti bulunmakta. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak takılması planlanan çipler, şirkette bilgisayarlara giriş yapabilme, fotokopi cihazlarını kullanabilme, kapıları açma gibi bir çok kullanıma izin verecek.

Şirket, 1 Ağustos 2017 itibari ile bu sisteme gönüllülük esası ile geçmeyi planlasa da, kamuoyunda bu çipler ile ilgili dedikodular başladı bile. Bir çok kişinin kişisel bilgilerinin de alınabileceği iddiası üzerine şirket kişilerin GPS bilgilerinin kesinlikle tutulmayacağını bildirdi.

Şirket CEO’u Todd Westby şunları söyledi:

“Ofiste ara verdiğimiz zaman kantinden satın alım yapabilme, fotokopi makinesini kullanabilme, ofis bilgisayarlarını kullanabilme gibi bir çok kolaylaştırıcı cihazda kullanılacak. Çipler temassız kredi kartlarında kullanılan yapı ile aynı. Bu konuda yakın bir gelecekte bir çok örneğini göreceğimiz bu teknolojiye şirket olarak öncü olabilmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Metro