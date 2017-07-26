Asil Nadir davasında flaş gelişme

Kıbrıslı Türk iş insanı, Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Asil Nadir aleyhine İngiltere’de yürütülen yargı sürecinde, adil davranılıp davranılmadığı, hata yapılıp yapılmadığı konusu yeniden değerlendirilecek.

İngiltere’de, yargılama süreçlerinin adaletli bir şekilde, hukuka uygun olup olmadığına karar veren en yüksek yargı organı olan “The Criminal Cases Review Comission – CCRC” (Ceza Davaları İnceleme Komisyonu), Asil Nadir’in avukatlarının başvurusu üzerine, önümüzdeki günlerde tüm yargı sürecini incelemeye başlayacak.

Asil Nadir, mahkum edilmesine yol açan tüm suçlamaların “hatalı” olduğunu, 30 milyon poundluk yolsuzluk yaptığı iddialarının da Ağır Dolandırıcılık Masası (SFO) ve polisin kirli oyunlarıyla ortaya atıldığını vurguluyor.

CCRC, önümüzdeki günlerden itibaren, tüm dosyaları, hiç bir gizlilik şartı uygulanmaksızın çok geniş çaplı bir şekilde elden geçirmeye başlıyor.

Asil Nadir’in CCRC’ye başvurmasının temelinde, “ulusal güvenlik” iddiasıyla yargı sürecinde değerlendirilmeyen bazı dosyalar da yer alıyor.

Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Times’ta, ülkenin en önemli suçlarla ilgili gazetecilerinden Sean O’Neill imzasıyla yazılan haberde, bir polis ihbarcısının, yalan olduğu halde, Asil Nadir’in bir yargıca ve üst düzey bir polis yetkilisine rüşvet vermeye teşebbüs ettiği iddiasının, CCRC tarafından ele alınacak konulardan olduğu kaydedildi.

Kutularda bulunan belgeler

Asil Nadir aleyhine sahte bir şekilde düzenlenen ve suçlanmasını sağlamak amacıyla hazırlandığı gayet açık olan onlarca belge, polis ihbarcısı Michael Francis’in ofislerini taşırken kullandığı kutularda rastgele bulunmuş ancak bu belgelerin yargı sürecinde kullanılmaları engellenmişti.

SFO, bu sahte belgelerin gizli tutulması için “kamu yararı” nedeniyle, mahkemeye başvurmuştu.

Asil Nadir ve kendisini temsil eden Bark & Co avukatlık şirketindeki hukukçular bu belgeleri görememişti.

Asil Nadir’in, 1990’lı yılların başlarında el konulan pasaportunu geri almak için, bir yargıç, bir avukat ve bir üst düzey polis memurunun yer aldığı rüşvet üçgeni kurduğu yalanının belgelenmesi olayı bile, Kıbrıslı işadamının suçsuz olduğunun en basit ispatlarından biriydi.

Milyarlarca poundluk tazminat söz konusu

Öte yandan, bir CCRC yetkilisi de The Times gazetesine yaptığı açıklamada, Asil Nadir’in 2017 yılı içerisinde, temyiz başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

CCRC’nin, 1990 yılında SFO’nun Asil Nadir’i tutuklaması ve Polly Peck’e baskın düzenlemesiyle başlayan süreci incelemesi sonrası vereceği karar çok ciddi önem arz ediyor.

Eğer CCRC Asil Nadir’in kirli oyunlarla, sahte belgelerle mahkûm edildiği kararına varırsa, milyarlarca poundluk tazminat alması gündeme gelecek.

Ayrıca, CCRC’nin kararı, istinaf edilemeyecek.