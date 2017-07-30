İngiltere’de yanlış atı yarışa soktular

1’e 50 ganyanı ile büyük bir sürprize imza atan safkanın Mandarin Princess olmadığı koşu sonrası hakemler tarafından yapılan rutin kontrollerde ortaya çıkarken, her iki safkanın da antrenörü olan Philip McBride yaşanan bu skandalı ‘Hakiki ve dürüst bir hata’ olarak niteledi.

1’e 50 ganyanı ile büyük bir sürprize imza atan safkanın Mandarin Princess olmadığı koşu sonrası hakemler tarafından yapılan rutin kontrollerde ortaya çıkarken, her iki safkanın da antrenörü olanPhilip McBride yaşanan bu skandalı “Hakiki ve dürüst bir hata. Maalesef insanız ve hata yapabiliyoruz. Safkanı yarışa vaktinde yetiştirmek için gayret eden yardımcım acele ile 2 yaşlı dişi tayımız yerine 3 yaşlı dişi tayımızı eyerleyerek yarışa getirmiş. Ben tartı odasında olduğum için maalesef durumu vaktinde fark edemedim” şeklinde açıkladı.

Yaşanan skandal niteliğindeki bu karışıklığa rağmen Mandarin Princess üzerine bahis yapan yarışseverler, paralarını ceplerine koyup yarış alanından mutlu bir şekilde ayrıldı. Çünkü resmi olarak bildirilen yarış sonucunda Millie’s Kiss’in koştuğu zamanında fark edilmediği için bahis şirketleri kazananlara paralarını ödemek zorunda kaldılar. (HÜRRİYET)