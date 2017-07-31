Yurt dışında yaşayanların Türkiye’deki mal varlıklarına inceleme

Alınan karar doğrultusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) üye olan ülke vatandaşlarının yaşadıkları ülkede sosyal yardım alabilmeleri için kendi ülkelerinde herhangi bir mal varlığının bulunmaması gerekiyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm gayrimenkul hesapları mercek altına alınacak. Uluslararası anlaşma kapsamında ise yardım alan tüm vatandaşların Türkiye’deki mal varlıkları tek tek incelenecek.

Londra’da yaşıyor ve Türkiye’de gayrimenkul, araba veya paranız bulunuyor üstüne üstlük bir de devletten sosyal yardım alıyorsanız size kötü haberimiz var. 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak yeni anlaşma ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) üye olan ülke vatandaşlarının kendi vatanlarında bulunan gayrimenkulleri incelemeye alınacak.

Ayrıca yıllarca para biriktirip memleketlerinde yatırım yapan gurbetçilerin önceden almış oldukları sosyal yardımlaşma paralarından dolayı da geçmişe dönük işlem yapılabilecek. 2016 yılında AGİT’e üye olan ülkelerin ortak olarak aldığı karar kapsamında anlaşmanın, 2018 yılının ilk gününden itibaren başlayacağı belirtiliyor.

Yüz binlerce Türk vatandaşının yaşadığı İngiltere ve Londra’da yaşayan Türkleri de yakından etkileyecek bu karar ile birçok Türk vatandaşının mağdur olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle son 10 yıl içerisinde alınan sosyal yardım paralarının işleme maruz kalacağı bilgisi de diğer haberler arasında.

Ülkeler neden böyle bir anlaşma yapıyor?

Özellikle sosyal yardım alan insanların kendi ülkelerine yatırım yaparak, yaşadıkları ve çalıştıkları ülkelerde üzerlerinde hiç bir mal varlığı göstermemeleri bu yardımı almaya devam etmelerini sağlıyor. Özellikle bu ve buna benzer tüm ihtiyaç durumlarında bir devlet diğer bir devletten kişilerin, mali kişisel bilgilerini talep edebilecek. Bunun sayesinde ise yaşanan haksızlığın önüne geçilmesi ve gerçek yardım sahiplerine daha fazla kaynak ayrılabilmesi hedefleniyor. Uygulama ile ülke ekonomilerini de ciddi anlamda bir fayda sağlanması bekleniyor. Bu teşkilata üye olan 57 ülke arasında imzalanan protokol kapsamında ‘Otomatik Bilgi Transferi’ anlaşması ile denetimlerin sıkılaştırılacağı biliniyor. Bu anlaşma kapsamındaki ülkeler arasında, banka hesap bilgileri de dahil olmak üzere mal varlıklarının durumu hakkında ülkeler birbirleri ile bilgi paylaşımı yapabilecek.

Gurbetçi vatandaşlar şimdi ne yapacak

Konu ile ilgili fransa24 internet gazetesinin yapmış olduğu habere göre Ceza Hukukçusu Mahmut Yılmaz, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Şunu söylemek icap eder ki uygulama iki yönden sonuç doğuracaktır ki bunlar, cezai ve hukukidir. Şu hâlde vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gereken hususlar sıralana bilir.”

Mesela, İngiltere’den sosyal yardım alma durumunda bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’deki faiz gelirlerini beyan etmeleri durumunda haklarında cezai herhangi bir soruşturma açılmayacaktır. Böylece cezai sorumluluktan kaçınabileceklerdir. Bu konuda hususiyetle “Avukat”, “Vergi uzmanı” gibi yetkin kişilerden profesyonel destek alınmalıdır.

Özellikle vatandaşlarımızın uygulama karşısında bilgilendirilmeleri noktasında başkonsolosluklarımıza bu konuda büyük görevler düşmektedir. Buna karşılık da vatandaşlarımızın konsolosluklarla daimî surette irtibat halinde olmalarında fayda bulunmaktadır.

Uygulama sonrası meydana gelebilecek mağduriyetlerin giderilmesi noktasında da örneğin Almanya’daki gurbetçilerimizin Alman yargı makamlarına avukatlar aracılığıyla başvurmaları, hukuki haklarını sonuna kadar talep etmeleri gerekmektedir. Buna rağmen sonuç alınamaz ve iç hukuk yollarının tamamı da tüketilmiş ise bir başka seçenek vardır ki o da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaktır.

Olası bir mağduriyete karşı müracaat olunabilecek bir başka mercii de Türkiye’nin bizatihi kendi yargı makamlarıdır. Unutulmamalıdır ki vatandaşı ile alakalı bilgi paylaşımında bulunacak olan Türkiye’dir. Haliyle mağdur vatandaşlarımızın Türkiye’ye karşı tazminat isteme hakları hukuk çerçevesinde mümkün olabilecektir.

Konu hakkında yetkili makamlar konuşmak istemedi

Maliye Bakanlığı ve Türkiye’nin İngiltere Konsolosluğu’na bağlı birimleri üzerinden ulaştığımız birçok yetkili bu konu hakkında konuşmak istemezken, yönelttiğimiz haber ile ilgili sorularımızın ise hiçbiri yalanlamadı. Uygulama ile ilgili gelişmeleri gazetemiz üzerinden sizlere aktarmaya devam edeceğiz.