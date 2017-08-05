Ali Gül Özbek Lenfoma Kanser Derneği için 71 bin pound topladı

Eski Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek’in yoğun çalışmaları ve desteğiyle uzun zamandır düzenlenen galalar, yemek davetleri ve sanatsal aktiviteler ile toparlanan cömert bağışlarla Lenfoma Kanser Hastalarına Yardım derneği tam olarak £71,477.07 değerinde bağış toplamış oldu.

Ali Gül Özbek, Lenfomaya 2015 yılında yakalanan kardeşinden dolayı da sahip olduğu empati ve anlayışla Britanya’daki en yaygın beşinci kanser çeşidi olan Lenfoma için önemli derecede bir bağış miktarını elde etmiş oldu.

Belediye Meclis Üyesi Özbek, duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Kardeşim geçtiğimiz sene başarılı bir şekilde tedavisini bitirerek sağlığına kavuşmuştu ve biz de gördüğümüz servisten ve destekten çok yarar görmüştük. Haringey Belediye Başkanı Özel Fonu kapsamında, bizim gibi 1,000 ailenin daha mutlu olmasını istedik. Asıl amacımız £20,000 miktarına ulaşmaktı ve cömert ve yardımsever bağışlarla bu miktarın çok daha üstüne çıkmak bizi çok mutlu etti.”

Lenfoma Kanser Mücadele Derneği yöneticilerinden Jonathan Pearce, Özbek’e teşekkür belgesini teslim ederken şunları söyledi:

“Ali Gül Özbek ve ekibi tüm bu süreç boyunca yılmadan çalışarak bu sonuca vardılar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”

Eski Haringey Belediye Başkanı Özbek’in yerini geçtiğimiz Mayıs ayı Stephen Mann almıştı.