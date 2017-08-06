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İlgi çeken “Çocuk Dili Sözlüğü” projesi başlıyor

— 6 Ağustos 2017

KENDİLERİNE has konuşmaları, kendilerine ait dünyaları ile çocuklar Dünya’nın en tatlı varlıkları. Peki onları ne kadar anlayabiliyoruz. Ne dediklerini ne istediklerini ne kadar biliyoruz. Uzmanlar bununla ilgili düşünüp taşınmışlar ve çocuklarla ilgili bir sözlük olsa, herkes bu sözlüğü kendi çözdüğü kelimelerle geliştirse bu platformdan herkes yararlansa diye düşünmüşler. Türkiye’nin önde gelen marka AVM’lerinin desteklediği bu proje aynı zamanda Türkiye’nin çocukça konuşturmayı öğreten ilk eseri olma özelliğine sahip olacak. Hazırlanan Çocuk Dili Sözlüğü sayesinde, çocuklar ile yetişkinler arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesi hedefleniyor. Ayrıca “Bu sözlükte, bu sözcük de olmalı” diyenler de sözlüğe katkı sağlayabilecek.

ÇOCUK DİLİ TAM OLARAK NEDİR?

Bazı çocuklar adeta kelime mucididir. Tıpkı Oğuz Aral’ın en meşhur karakterlerinden Avanak Avni’nin “dıgıl mıgıl” ve “muful”u gibi insanları gülümseten, daha önce başkalarından duyulmamış özel kelimler üretebilirler.

Öte yandan her çocuğun kendine has telaffuz biçimi vardır ve bilinen kelimeleri kendine has söyleyişle ilginç hale getirirler. Domatese totames, lütfene nüften, suya fu, portakala porkatal, sandaleyeye yandande, ıspanağa sıpılbak, telefon’a tipon, kitaba kipat, keçi’ye çeçi, muhallebi’ye gubabebi diyenler gibi siz de mutlaka kendine has sözcükler üreten birçok çocuk tanımışsınızdır.

İşte bu kelimelerden oluşan dilin adı, Çocuk Dili’dir.  Çocuk Dili, sempatikliği ve masumluğu içinde barındıran, her çocuğun kendine özgü söylemlerinin bulunduğu eğlenceli bir dildir. Şimdi bu dili ölümsüzleştirmek için bir proje gündemde. “Çocukların Dili Sözlüğü” projesi ile Çocuk Dili’nin biribirinden ilginç, kimi zaman düşündüren, kimi zaman güldüren sözcükleri derlenecek.

ÇOCUK DİLİ SÖZLÜĞÜ NASIL DOĞDU?

Türkiye’nin en saygın alışveriş merkezlerinden üçünün sosyal medya kanallarından eş zamanlı gerçekleştirecek, “Çocukların Dili Sözlüğü” projesi ile “bu sözcük de mutlaka burada olmalı” diyenlerin desteği ile Çocukların Dili Sözlüğü derlenecek. “Çocukların Dili Sözlüğü” projesi Türkiye’den başlayarak Palm City Mersin AVM, Carrefour Bursa AVM ve Carrefour İçerenköy AVM’nin sosyal medya kanallarından gerçekleştirilecek.

Bu anlamlı projede yer almak için takipçiler proje paylaşım fotoğrafının altına; çocuğunun, kendinin, yakınının, kuzeninin ve yeğeninin sözcüklerini yazacak.

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1 Comment

  1. Gülçin 8 Ağustos 2017 at 10:48

    Uğur böceği:Ar böceği
    Yapma:dakma
    Olmaz:oğmaz
    Kelebek:lebek
    Telefon:alom
    Yaşasın:yatatın
    Yumurta:mumurta
    Aferin sana:aperin nana
    Lütfen:lütnen
    Dinazor:dizonor
    Efendim:apendim

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