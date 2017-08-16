Çocuk bakıcısı arayan aile 100.000 pound maaş verecek

İnanılmaz ikramiyeli işler düşündüğünüzde dadılık aklınıza gelen bir meslek değildir.

İngiltere’de bir aile 2, 5, 7 ve 15 yaşlarındaki 4 çocuğuna bakması için astronomik bir teklifte bulundu.

İlanda dadıya sunulan sosyal imkanlar arasında lüks konaklama, spor otomobilleri kullanma ve 100.000 pound maaş gibi reddedilmeyecek teklifler var.

Ayrıca aile ilanın detayında şunları belirtti :

“Londra, Barbados, Cape Town ve Atlanta’da kendimize ait evlerimizde seyahat engeli bulunmayan haftanın 6 günü çalışabilecek, çocuğu olmayan ve çocuk psikolojisi diploması olan, en az 15 yıl tecrübeye sahip bir dadı arıyoruz.”

İlanda dikkat çeken diğer ayrıntılar ise şöyle:

“Bu işe sahip olacak kişi, ayrıca bir Michelin yıldızlı şefin hazırlayacağı her yemek için çocuklarla yemek yeme seçeneğine sahiptir.

Ayrıca çocuklar için bir işyerinde kente girmek durumunda kalacakları ailelerin pahalı spor otomobilleri koleksiyonuna erişebilecekler.

Çocuklar evde okutulmaktadır ve öğretmenlerle birlikte olduklarında denetlenmelidirler.

Başvuru sahibi, çocuk psikolojisi diplomasına sahip olmalı, kendi çocuğu olmamalı, en az 15 yıl tecrübeli olmalı ve haftada altı gün çalışmaya istekli olmalıdır.”