İngiliz genç Tokat’ta kuaförlük öğreniyor

İNGİLTERE’de yaşayan ve annesi Türk olan 16 yaşındaki, erkek kuaförlüğünü öğrenmek için Tokat’a gitti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Tiys ve Songül Gilles çiftinin en küçük çocukları William Gilles, Türk olan annesinin tavsiyesi üzerine 10 gün önce Tokat’a gitti. Gilles, kentte 25 yıldan bu yana erkek kuaförü ve annesi ile sosyal medyadan arkadaş olan Cemil Gezici’nin yanında eğitim almaya başladı. Kentte 4 ay eğitim aldıktan sonra Londra’ya dönecek olan William Gilles mesleğini orada sürdürmeye devam edecek.

William Gilles’in aslen Zonguldaklı olan annesi Songül Gilles’in Londra’da erkek kuaförü işletmecisi olduğunu ifaden eden kuaför Cemil Gezici, şöyle dedi:

“William’ın ailesi ile sosyal medyada tanıştık. Annesi bize çocuğunun kuaförlük mesleğini İngiltere’de değil, Türkiye’de öğrenmesini istediğini söyledi. Biz de bu konuda yardımcı olacağımız söyledik. Annesiyle birlikte Tokat’a geldi. Çocuğu bize emanet etti. Biz burada 4 aylık bir süre içerisinde alt yapısını oluşturacağız. Eğitimin geri kalan kısmını ise annesinin yanında Londra’da tamamlayacak.”

“EN GÜZEL BERBERLER TÜRKİYE’DE”

Türkiye’ye kuaförlük mesleğini öğrenmek için geldiğini ifade eden ve kentte pansiyonda kalan William Gilles, “Türk berberliğini öğrenmek istiyorum. Annem ile Cemil abi sosyal medyada arkadaş idi. Cemil ağabeyin kuaförlüğünü annem çok beğendiği için beni Tokat’a gönderdi. İngiltere’de kuaförlük güzel bir meslek, parası da güzel. En güzel berberler Türkiye’de. Mesleğinin en iyi yapanlar burada. Ben de bu yüzden geldim. Burada eğitimimi aldıktan sonra Londra’ya döneceğim” konuştu. (SON DAKİKA)