İngiliz genç Tokat'ta kuaförlük öğreniyor -Londra Gazete
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İngiliz genç Tokat’ta kuaförlük öğreniyor

— 17 Ağustos 2017

İNGİLTERE’de yaşayan ve annesi Türk olan 16 yaşındaki, erkek kuaförlüğünü öğrenmek için Tokat’a gitti.

 İngiltere’nin başkenti  Londra’da yaşayan Tiys ve Songül Gilles çiftinin en küçük çocukları William Gilles, Türk olan annesinin tavsiyesi üzerine 10 gün önce  Tokat’a gitti. Gilles, kentte 25 yıldan bu yana erkek kuaförü ve annesi ile sosyal medyadan arkadaş olan Cemil Gezici’nin yanında eğitim almaya başladı. Kentte 4 ay eğitim aldıktan sonra  Londra’ya dönecek olan William Gilles mesleğini orada sürdürmeye devam edecek.

William Gilles’in aslen Zonguldaklı olan annesi Songül Gilles’in  Londra’da erkek kuaförü işletmecisi olduğunu ifaden eden kuaför Cemil Gezici, şöyle dedi:

“William’ın ailesi ile sosyal medyada tanıştık. Annesi bize çocuğunun kuaförlük mesleğini  İngiltere’de değil,  Türkiye’de öğrenmesini istediğini söyledi. Biz de bu konuda yardımcı olacağımız söyledik. Annesiyle birlikte  Tokat’a geldi. Çocuğu bize emanet etti. Biz burada 4 aylık bir süre içerisinde alt yapısını oluşturacağız. Eğitimin geri kalan kısmını ise annesinin yanında  Londra’da tamamlayacak.”

“EN GÜZEL BERBERLER TÜRKİYE’DE”

Türkiye’ye kuaförlük mesleğini öğrenmek için geldiğini ifade eden ve kentte pansiyonda kalan William Gilles, “Türk berberliğini öğrenmek istiyorum. Annem ile Cemil abi sosyal medyada arkadaş idi. Cemil ağabeyin kuaförlüğünü annem çok beğendiği için beni  Tokat’a gönderdi.  İngiltere’de kuaförlük güzel bir meslek, parası da güzel. En güzel berberler  Türkiye’de. Mesleğinin en iyi yapanlar burada. Ben de bu yüzden geldim. Burada eğitimimi aldıktan sonra  Londra’ya döneceğim” konuştu. (SON DAKİKA)

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1 Comment

  1. Utkan durmaz 17 Ağustos 2017 at 9:52

    William başarilarinin devamini diliyorum tebrik ederim seni böyle bir ailen olduğu için çoook şanslisin:)

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