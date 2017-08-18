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Amine Gülşe, ‘Dünyanın En Güzel Futbolcu Eşleri’ listesinde yer alan ilk Türk oldu

— 18 Ağustos 2017

 

Arsenal‘de top koşturan Mesut Özil‘in göğsünü sevgilisi Amine Gülşe bir kez daha kabarttı. Gülşe, ‘Dünyanın en güzel futbolcu eşi’ listesine girdi. Gülşe, 30. sırada yer aldı.

SHAKİRA BİRİNCİ OLDU

Arsenal‘in Türk yıldızı Mesut Özil‘in nişanlısı Amine Gülşe, yurt dışında da yıldızlaştı. ABD merkezli ‘msn.com’ binlerce insanın verdiği oy sonrasında belirlenen ‘Dünyanın en güzel futbolcu eşleri’ listesini yayınladı. Barcelonalı Gerard Pique’nin aşkı Kolombiyalı şarkıcı Shakira‘nın birinci olduğu listeye güzel oyuncu Amine Gülşe de 30. sıradan girdi.

 REKLAM TEKLİFİ YAĞMIŞTI

Mesut Özil‘le aşkı Şubat ayında İngiltere‘de belgelenen Amine Gülşe’ye bu ilişkinin getirdiği şans ilk değil… Öyle ki güzel oyuncunun ünlü futbolcuyla birlikte olduğu öğrenilir öğrenilmez birçok Alman ve İngiliz marka Amine Gülşe’ye reklam teklifleri yağdırmıştı.

TÜRKLER GURURLANDI

Sosyal medyada da takipçi sayısını arttırıp 1 milyon barajına dayanan Amine Gülşe, ‘Dünyanın en güzel futbolcu eşleri’ listesine giren ‘ilk Türk’ olarak da farkını ortaya koydu. Eski futbolcu David Beckham‘ın tasarımcı eşi Victoria Beckham ile Barcelonalı Lionel Messi‘nin geçtiğimiz ay evlendiği model Antonella Roccuzzo’nun da yer aldığı listede ünlü oyuncu Amine Gülşe’nin de bulunması Türkler’i gururlandırdı. (HABERLER.COM)

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