Bağcıl sezona hazır

Sterlindeki düşüş İngiltere’ye gelen turist sayısını artırdı— 19 Ağustos 2017
İngiltere’ye haziran ayında gelen turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artarak 3,5 milyon seviyesine ulaştı.
Türk Ligi Birinci Küme’nin yeni takımı Bağcıl, yeni sezon için çalışmalarını haftada iki kez sürdürüyor. Geçen hafta Doğan Türk Birliği ile oynadığı karşılaşmadan 6-5 galip ayrılan Bağcıl, kadrosunu da oluşturdu.
Başkan Cevdet Ezel, her hafta Perşembe antrenman, Pazar maç uygulamasıyla hazırlıkların sürdüğünü, ideal kadronun büyük ölçüde belirlendiğini ifade etti. Ezel, şu anda sadece Türk kaleci arayışında olduklarını kaydederek, “Kaleci mevkiine yabancı hakkını kullanmak istemiyoruz. Bu nedenle Türk kaleci arayışımız sürüyor” dedi.
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