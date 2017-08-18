Dumlupınar Malatya maçlara bu hafta başlıyor

Yeni sezon antrenmanlarını iki haftadır sürdüren Birinci Küme’nin son şampiyonu Dumlupınar Yeni Malatyaspor, bu haftadan itibaren de özel maçlara başlıyor.

Takımın Menajeri Ali Perçin, geniş bir kadroyla yola çıktıklarını belirterek, hedeflerinin geçen yıldaki başarılarını sürdürmek olduğunu söyledi. Perçin, Türk Ligi ve Federasyon Kupası’nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Öte yandan Fahri Başkan Ozan Beliger, Londra kupasına bu yıl katılmayacaklarını söyledi. Lige ve Federasyon Kupası’na odaklanmak isteyen yönetimin bu doğrultuda karar verdiğini kaydeden Beliger, Londra kupasına bu yıl ara verdiklerini ifade etti.