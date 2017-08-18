Etek altından fotoğraf çekmek suç sayılabilir

İngiltere’de bir genç kadının, etek altından fotoğraf çekmenin suç sayılması için başlattığı imza kampanyası polise geri adım attırdı.

Suç unsuru olmadığı için dosyayı kapatmış olan Londra polisi, kampanyaya verilen desteğin ardından soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu.

Gittiği müzik festivalinde, eteğinin altı fotoğraflanan Gina Martin adlı kadının, etek altı fotoğraf çekmenin (upskirting) cinsel saldırı suçu olarak tanımlaması için verdiği mücadele büyüyor.

Genç kadının internet üzerinden başlattığı kampanya çerçevesinde 53 bin imza toplanırken, polis, içinde suç unsuru bulunmadığı için kapatmış olduğu dosyayı yeniden açtı.

​Martin başlattığı kampanya ile ilgili olarak Standad’a şunları söyledi: “İngiltere, iş kadınların internet yoluyla yapılan cinsel saldırılardan korunmasına geldiğinde, diğer ülkelerin gerisinde kalıyor. İskoçya ve Yeni Zelanda yasalarında ise ‘etek açma’ suç olarak tanımlanıyor.”

SALDIRGANI DA TEŞHİRCİYİ DE AYNI YASA CEZALANDIRIYOR

BBC’ye verdiği bir başka röportajda ise Martin, 2003 tarihli Cinsel Saldırı Yasası’na göre etek altı fotoğraf çekmenin, ancak belli mekanlarda ve iki ya da fotoğrafın daha fazla kişi tarafından görülmesi durumunda suç sayıdığını hatırlattı.

Genç kadın, topluma yönelik olan söz konusu yasanın, mağdurun yaşadığı rahatsızlığı ihmal ettiğini vurguladı: “Benim durumumla ilgili düzenlenmiş olan tek yasanın ‘toplumun ahlakını bozmak’ başlığı altında yer alan, eski bir yasa olduğunu öğrendim. Buna göre olay kamu huzurunda olmalı ve en az iki insan tarafından görülmeli. İronik bir şekilde, bu yasadan ötürü daha ziyade teşhirciler ceza alıyor.”

Londra Metropol Polisi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yeraldı: “Röntgencilik suçlamasını ciddiye alıyor ve tüm boyutlarıyla inceliyoruz. (…) Böyle bir olayın, maruz kalanlar açısından ne denli yıkıcı ve rahatsız edici olabileceğini anlıyoruz. Söz konusu vakada, mağdurun taleplerine uygun biçimde hareket edilmiş, mağdurla yeniden iletişime geçilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”