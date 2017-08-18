Finlandiya’da bıçaklı saldırı: ölen ve yaralananlar var

Her yıl İngiltere’de öğrencilerin çok sıkı bir şekilde hazırlandıkları “A-Level” sınav sonuçları açıklandı. Bazı öğrenciler bu sınavda başarılı olurken bazıları da düşük puanla yetinmek zorunda kaldı. Dün gece şehirde yüzlerce genç sınav sonuçlarının açıklanması nedeniyle kendisini dışarıya attı. Kimisi başarısının zaferini kutlamak için, kimisi de aldığı kötü sonucu unutmak için felekten bir gece çaldı. Eğlence’nin…