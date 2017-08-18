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Finlandiya’da bıçaklı saldırı: ölen ve yaralananlar var

— 18 Ağustos 2017

 

Finlandiya’nın güneybatısındaki Turku kentinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi.

Polis, birçok kişiyi bıçakladığı bildirilen zanlıyı bacağından vurdu.

Zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer halka kent merkezinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Finlandiya polisi yerel saatle 16:40’ta attığı tweette, “Turku’nun merkezinde birçok kişi bıçaklandı. Halkın kent merkezinden uzak durması gerekli” dedi.

‘Polis muhtemel başka failleri arıyor’
BBC’ye konuşan görgü tanığı Jesse Brown, “Polisin bir kişiyi vurduğunu gördüm, sanırım erkekti. Koşan insanlar vardı ve bıçaklı saldırıdan söz ediyorlardı, muhtemelen failler birden fazlaydı” dedi.

Polis Twitter hesabından paylaştığı başka bir mesajda “Polis, Turku’da muhtemel başka failleri arıyor” dedi.

Olay yerinden paylaşılan bir fotoğrafta yerde üzeri örtülü bir kişi görülüyor.

Finlandiya’da yayımlanan Turun Sanomat gazetesi de saldırıda bir kişinin öldüğünü yazdı.

Finlandiya devlet televizyonu YLE, olayda en az iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Turun Sanomat gazetesi ise olayda en az yedi kişinin yaralandığını duyurdu.

Ancak bu haberler henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Polis olay sonrası başkent Helsinki’deki havaalanı ve tren istasyonlarında güvenliğin artırıldığını açıkladı.

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