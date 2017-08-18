Free Shop’lara alışveriş sınırı geldi

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı bulunan gümrüksüz satış mağazalarının yönetmeliği değişti. Yeni yönetmelik, Free Shop (Duty Free) mağazalarını, gemilere satış mağazalarını ve uçakta satış mağazalarını kapsayacak.

Türkiye’de Bakanlık kararı ile 8 Ağustos 2017 Salı günü yayınlanan Resmi Gazete de ki yeni yönetmeliğe göre gümrüksüz satış mağazalarından Türkiye’ye giderken en fazla 1 karton sigara, 1 litrelik 1 adet alkollü içki, 120 ml’lik 1 adet kozmetik ürün ve en fazla 1 kilo çikolata alınabilecek. Türkiye’den çıkış yapan yolculara bu oran 3 katı olarak uygulanacak.

Ayrıca gümrüksüz ürün satışı yapan mağazaların tabelalarında da değişikliğe gidildi. Tabelalar, kara hudut kapılarında Türkçe, İngilizce ve komşu ülkenin dilinde, hava ve deniz hudut kapılarındaki mağzalarda ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olacak.

Mağaza içinde, satın alınacak ürünlerin seyahat edilecek ülkeye girişinde ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem göreceğine dair uyarıcı tabela da bulunacak. Bu tabelalar da, kara hudut kapılarında Türkçe, İngilizce ve komşu ülkenin dilinde, hava ve deniz hudut kapılarındaki mağazalarda ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olacak. Eskiden alkol derecesi yüzde 22’yi geçen içkiler 1 litre, geçmeyenler ise 3 litreye kadar alınabilirken, yeni yönetmelikle bu miktar en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki şeklinde değiştirildi. 3 karton olan alınabilecek sigara miktarı 1 kartona, 600 ml olan parfüm miktarı ise 120 ml’ye düşürüldü.

Kaynak : Resmi Gazete