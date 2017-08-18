Haringey A Level’larda ulusal başarı kaydetti

Haringey bu sene A Level’larda ulusal düzeyde başarı elde eden öğrencilerinin başarısına tanık oldu.

Ulusal tablolar sonucu elde edilen bilgide A* notundan C notuna uzanan skalada yüzde 80 alanında başarı olduğu gözlemlenirken, A* ve A notlarının dağılımı ulusal düzeydeki tablolardan daha fazla olduğu belirtildi. Haringey’de elde edilen başarı sonucu birçok öğrenci prestijli üniversitelere açılan yollarını dün ve bugün mutlulukla kutladılar.

Fortismere Muswell Hill Okulu’nda, C ve üstü notların dağılımı yüzde 90’ın üzerinde görülürken, okulun baş öğretmeni Helen Glass şunları söyledi:

“Çok sıkı ve titizlikle çalışan ve hak ettikleri başarıyı gösteren öğrencilerimizle gurur duyuyoruz – bir çoğunun prestijli üniversitelere (Russel Group) yerleştirilmesini kutluyoruz”

Alexandra Park, Hornsey Kız Okulu, Highgate Wood ve Greig City gibi okullar da öğrencilerini Oxford, Durham ve York gibi lider konumdaki üniversitelere yollarken, birçok öğrencinin mühendislik, yeknoloji, bilim ve matematik alanında da önemli başarılara imza atmaları ve bu alanda üniversite kariyerlerine devam edecekleri de belirtildi.

Haringey Belediyesi’nden Eğitim Belediye Meclis Üyesi Elin Weston, gurur verici sonuçlardan mutluluk duyduğunu ve gençlerin sevincini paylaştığını belirtti.