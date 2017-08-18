İlk işim Wenger’i kovmak olacak

Afrika‘nın en zengin iş adamı olan Aliko Dangote’den olay yaratacak bir açıklama geldi.

Bloomberg‘e röportaj veren iş adamı, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal‘i satın almak istediğini açıkladı.

Aliko Dangote, şu sözleri söyledi:

“BU TAKIMIN ARTIK ŞAMPİYON OLMAYA İHTİYACI VAR”

“Bazı işlerim var, onları hallettikten sonra Arsenal‘i satın almak için bir teklif vereceğim. Doğru zamanda doğru teklif verilirse kabul edeceklerini düşünüyorum. Arsenal‘i satın aldıktan sonra ilk yapacağım iş; Arsene Wenger‘i takımdan göndermek olacak. Şimdiye kadar Arsenal‘de iyi işler çıkarmış olabilir ancak artık başka bir isimle yola devam etmek gerekiyor. Bu takımın artık şampiyon olmaya ihtiyacı var.”