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Tecavüze uğrayan 10 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı

— 18 Ağustos 2017

Foto: BBC

Hindistan’da tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki kız çocuğu, doğum yaptı ve bir kız bebeği dünyaya getirdi. Yüksek Mahkeme, kürtaja izin vermemişti.

2,5 kilogram ağırlığında bebek Perşembe günü yerel saat ile 09:22’de sezaryenle dünyaya geldi.

BBC’ye konuşan bir yetkili, annenin ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Doğum yaptığının farkında olmayan annenin en az bir hafta tedbir amaçlı hastanede tutulması bekleniyor.

Annenin ailesi daha önce bebeğe bakmayı reddetmişti. Bu nedenle bir aile evlatlık edinene dek bebeğe Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bakılacak.

Anne geçmişte amcasının 7 ay boyunca kendisine düzenli olarak tecavüz ettiğini iddia ediyor. Tecavüz ile suçlanan sanık şu anda tutuklu. Yargılanmayı bekliyor.

Yüksek Mahkeme, 28 Temmuz’da yapılan kürtaj başvurunun reddine gerekçe olarak hamileliğin 32. haftasına girilmiş olmasını göstermiş, ‘kürtaj için artık çok geç kalındığını’ belirtmişti.

Doktorlardan oluşan bir panelin mahkeme heyetine gönderilmek üzere hazırladığı raporda “Hamileliğin bu aşamada sonlandırılması son derece riskli olur” yazıyordu.

Hindistan yasaları, hamileliğin 20. haftasından sonra kürtaja izin vermiyor. Ancak doktorlar annenin hayatının tehlikede olduğu yönünde mahkemeye rapor sunarsa kürtaj yapılabiliyor.

Son olayda da 10 yaşındaki çocuğun hamile olduğu geç anlaşılabilmişti.

Hindistan’da her 155 dakikada 16 yaş altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor.

Hükümetin yürüttüğü bir çalışmaya katılan çocukların yüzde 53,22’si de bir tür cinsel tacize maruz kaldıklarını anlatmıştı.

Çocuklara tacizde bulunan kişiler genellikle güvendikleri kişiler ya da bakıcılar olarak polisin karşısına çıkıyor.

Hindistan’da her yıl 45 bin kadın ise doğum yaparken hayatını kaybediyor. 15 yaş altı çocukların doğum esnasında hayatlarını kaybetme riski ise iki buçuk kat daha yüksek.

 

Kaynak: BBC Türkçe

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