Anne ve babalar dikkat: Bu oyuncak tehlike saçıyor

İtfaiye West Norwood’ta bir çocuğun kullandığı hoverboard’ın alevler içerisinde kalması üzerine anne ve babaları uyardı.

Yangın Soruşturma Şefi Charlie Pugsley:

“Hoverboard’lar çağımızın teknolojik aletlerinden birisi. Ancak satışa sürülen bazı ürünlerin elektrik ve şarj üniteleri ile ilgili ciddi şikayetler gelmeye başladı. Bizim de bu konuda ciddi endişelerimiz var.”

Anne ve babaların satın alacakları ürünün mutlaka Uluslararası Dünya Standartları’nda olması gerektiğini belirten yetkililer, alınan cihazların mutlaka gözetim altında tutulamasını gerektiğini belirtiyor.

Çok sayıda yaşanan hoverboard yangınından sonra konu ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemlerini sıralayan uzmanlar belli başlı kurallara dikkat çekti.

Cihazlara kesinlikle orjinal olmayan şarj aleti bağlamayın.

Cihazda bir ısınma hissederseniz hemen şarjdan çekin ve cihazı aldığınız yere götürün.

Cihazın soketinin tam oturmuş olmasına dikkat edin.

Satın aldığınız ürünün İngiltere ve Avrupa standartlarına uygunluğunu kontrol edin.