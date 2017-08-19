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Asitli saldırının şüphelisi aranıyor

— 19 Ağustos 2017

 

Polis, Doğu Londra’da asit kullanarak soygun yapmak isteyen bir kişinin peşine düştü.

Stratford metro istasyonu yakınında  22 Mayıs günü 23.30’da meydana gelen olayda soyguncunun, 32 yaşındaki kurbanına sıvı atma yoluyla tehdit edip,  para istediği belirtildi. Saldırganın, kurbanına sıvıyı atarak ciddi yanık ve kalıcı hasara neden olduğu da ifade edildi.

Asitli sıvı attığı kaydedilen şüphelinin 20’li yaşlarda, Akdeniz görünümlü, temiz traşlı, ince yapılı ve Londra aksanıyla konuşan biri olduğu belirlendi. Polis, bu kişinin olay anında koyu renkli pantolon, koyu renkli beyzbol şapkası ve parlak kırmızı renkte kukuleta giydiğini de tespit etti.

Dedektif Emniyet Müdürü Suhal Miah, bu kişiyi bulmaya çalıştıklarını ve  kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyerek, tanımlanan şahsı tanıyanların 0208 217 5820 veya 0800 555 111 Crimestoppers’dan kendilerini aramalarını istedi.

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