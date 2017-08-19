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British Council’dan Mardin’deki kültür projesine 100 bin sterlinlik hibe

— 19 Ağustos 2017

NGİLTERE‘nin uluslararası eğitim ve kültürel çalışmalardan sorumlu en büyük organizasyonu British Council, Mardin Müzesi, Tarih Vakfı ve Dicle Kalkınma Ajansı  (DİKA) ortaklığıyla hazırlanan ‘Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma Projesi’ne 100 bin sterlin hibe desteği verdi.

Mardin, ŞırnakBatman ve Siirt‘i kapsayan proje ile bu kentlerde kaybolan veya kaybolmaya yüz tutan somut olmayan kültürel mirasının kayıt altına alınmasını, korunmasını ve tanıtılarak görünür kılınması hedeflendi.  Projede zengin kültürel çeşitliliğin yanı sıra bir arada yaşama kültürüne sahip  Yukarı Dicle Vadisi’nde yaşayan, Türk, Arap Kürt, Süryani, Ermeni, Nasturi, Keldani, Ezidi, Mahalmi, Dom benzeri halkların belleğindeki hikayelerden masallara, geleneklerden, yemeklere, bayramlardan şenliklere, şarkılardan oyunlara kadar somut olmayan kültürel mirasına odaklanıldı. Bölgedeki bir çok kurum ve kuruluşun destek verdiği proje kapsamında 80 genç araştırmacı, sözlü tarih uzmanlarından sözlü tarih yöntem ve teknikleri eğitimlerini alacak. Seçilen 4 kentte sözlü tarih çalışmaları yapılacak. Ses kayıtları, fotoğraf ve videolar çekilerek kayıt altına alınacak. Alınan bütün kayıtlar, Mardin Müzesi‘nde altyapısı oluşturulacak büyük bir dijital arşivde toplanıp koruma altına alınacak ve araştırmacılara açılacak.

Bu doğrultuda ilkokul ve lise öğretmenlerine de sözlü tarih çalışmaları ve teknikleri hakkında seminerler verilip, bölgede yaşayan çocukların köydeki masalları, oyunları, şarkıları ve büyüklerinden dinledikleri hikayeleri kaydetmeyi öğrenecek. Proje dahilinde somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı için kısa filmler ve belgesel yapımlarının yanında Mardin Müzesi‘nde çeşitli sergilerin yapılması da ön görüldü.

Müze Müdürü Nihat Erdoğan, yıllardan bu yana somut olmayan kültürel miras çalışmalarını yöneten kurumun; koruma, araştırma, sergileme ve eğitim işlevinin yanı sıra halkın kültürünün korunması ve yaşatılması için somut olmayan kültürel mirasın da müzenin görev ve sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Erdoğan, Mardin Müzesi olarak ‘Masalcılar Buluşması’, ‘Bilali Şenliği’, ‘Rahvan At Yarışları’, ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Araştırmaları’, ‘Geleneksel El Sanatları Atölyeleri’,’ Uçurtma Festivali’, ‘Yaşayan İnsan Hazineleri: Son Meslek Ustaları’, ‘Mardin Yemek Kültürü’, ‘Mardin‘in Sesleri Projesi’,’ Leyli Geceleri’ gibi somut olmayan kültürel miras çalışması yaptıklarını ekledi.

Bu yıl ‘Kültürel Mirası Koruma Fonu” oluşturan, başta SuriyeLübnanIrak olmak üzere bir çok Ortadoğu ülkesi çeşitli kültürel miras projeleriyle başvuru yapılan British Council, Mardin‘den gelen projeyi inceleyerek destek vermeye karar verdi. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, British Council tarafından kabul edilen ‘Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma Projesi”ni DİKA  ve Tarih Vakfı’ ile birlikte tasarladıklarını ve birlikte yürüteceklerini açıklarken, “Emeği geçen ve destek verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. (HABERLER.COM)

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